المصريون بالسعودية يشيدون بمعرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صرح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية بأنه من خلال زيارة بعض رموز الجالية المصرية بالسعودية لمعرض وزارة الداخلية المقام بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، أشاد الحضور بالتطور الذي تشهده المملكة في جميع القطاعات ، والنقلة النوعية في التحول الرقمي في مختلف الوزارات وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان .

وأفاد حنفي أنه من خلال التجول داخل معرض وزارة الداخلية تم الاطلاع على أحدث التقنيات والآليات العالمية في المنظومة الأمنية والبيئية ، حيث تفقد أبناء الجالية المصرية بالسعودية ، جناح كلاً من المديرية العامة للجوازات و الدفاع المدني والمديرية العامة للسجون وحرس الحدود والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات و والإدارة العامة لمكافحة المخدرات و الدفاع المدني و القوات الخاصة للأمن البيئي و الإدارة العامة للشهداء والمصابين .

واختتم حنفي أنه من خلال معرض وزارة الداخلية يقدم للزوار بعض الخدمات منها تفعيل خدمات منصة (أبشر) الإلكترونية للمواطن السعودي والمقيم ، ويمكن إصدار جواز السفر للمواطنين أو تجديده الهوية الوطنية وهوية مقيم ، كما يمكن للزائر في نهاية جولته من خلال الإدارية العامة للخدمات الطبية قياس المؤشرات الحيوية للجسم ، وأخذ تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مجاناً .