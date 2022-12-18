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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من "حقك تنظمي" بـ 9 مراكز بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" اعتباراً من اليوم الأحد  18ديسمبر وحتى الخميس  22 ديسمبر وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.
يأتي ذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الثانية تستهدف إدارات ( أجا - السنبلاوين_ المنصورة - بنى عبيد - المنزلة  - ميت سلسيل-  طلخا-  بلقاس - جمصة)، لافتاً إلى أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة .
جدير بالذكر أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الأولى  بلغ 50994 سيدة على مستوى المحافظة منهن 23646 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

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محافظ الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة رئيس الجمهورية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الدكتور خالد عبد الغفار المشروع القومي لتنمية الأسرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

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