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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ما يصرف بالجنيه سيعود بالدولار..

علاء عاقل: ضخ الاستثمار الفندقي يحقق الـ 30 مليون سائح

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تسيير اعمال غرفة المنشآت الفندقية

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك بوادر انتعاشة سياحية فى مصر خاصة السياحة الثقافية ، لافتا انه مؤشر جيد للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات للمنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة أو تطوير المنشآة.

أوضح علاء فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن وفقا لمعايير التصنيف الجديدة  Hospitality Criteria  للفنادق ، ضبط الحراك الفندقي من خدمات و تطوير ليكون على اعلى احترافية و منافس عالمي فى خدماته المقدمة ، وفقا للمواصفات الدولية مؤكدا ان من يخالف المعايير الجديدة تخفض درجة نجوميتة.

 الاستثمار الفندقي

أشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، الي أن الاستثمار الفندقي يجب ان يتوسع فى المحافظات السياحية ، قائلا : أن مصر تستحق 30 مليون سائح سنويا بما تمتلكة من مقومات سياحية ، لافتا أن الطريق الى تلك الارقام سيأتى عن طريق وضع تيسيرات للمستثمرين.
استكمل قائلا : اننا تحقيق رقم 30 مليون سائح أترجمة برفع الطاقة الفندقية الي ثلاثة أضعاف مما هو عليه الان خلال الـ 7 سنوات القادمة ، و ذلك عبر تشجيع التنمية السياحية ، بوضع تيسيرات على أسعار الاراضي ومميزات في السداد و اعفاء على الضرائب لفترة محددة ، كسياسات تحفيزية.

أضاف الي ان الاستثمار الفندقي فى التوقيت الراهن لاتوجد به ادني خطورة ، فما سيصرف بالدولار أو الجنيه سيعود مرة أخري بالدولار والعملة الصعبة ، متوقعا ان حال فتح الدولة باب الاستثمار الفندقي سيكون وفقا لخريطة تنموية في كل محافظة ومدينة سياحية.

توقع رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أن حال طرح مشروعات الاستثمار الفندقي سيختلف الدعم للمستثمرين من مدينة او محافظة الي أخري ، وفقا لاحداث التنمية التى تقود الي رقم 30 مليون سائح وعائد 30 مليار جنيه .

كشف أن نسب العمالة التى تعمل داخل الفندق الواحد يمتلك عدد 200 غرفة يخدم عليه 100 عامل مباشر و 300 غير مباشر ، وهو الامر الذى يضيف للحراك الاقتصادي الداخلي ويرفع من الاعباء الاقتصادية.

يذكر أن قال أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار إننا نعمل وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ، لزيادة تدفقات الحركة السياحية الوافدة الينا ، والتي تتضمن العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر، وتحسين تجربة السائحين بالمقصد السياحي المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة به، وتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المجال الفندقي.

 

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