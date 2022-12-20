تدعم الشحن بقوة 240 واط .. مواصفات أسطورة ريلمي القادمة Realme GT Neo 5

تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاق سلسلة Realme GT Neo 5 والتي ستعد واحدة من أفضل هواتفها من الفئة الرائدة مع مواصفات متميزة للغاية، حيث ستدعم الهواتف أسرع معدل شحن موجود في الهواتف الذكية بقوة 240 واط.

وبحسب موقع 91mobiles فإن هواتف Realme GT Neo 5 من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث لمح رئيس التسويق العالمي في شركة ريلمي إطلاقها قريبا، حيث سيتم إصدارها في بداية العام المقبل في الصين، كما قد تصل للأسواق العالمية خلال الربع الأول من 2023.

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

وستأتي هواتف ريلمي Realme GT Neo 5 بشاشة من نوع OLED قياس 6.7 بوصة، مع جودة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

وستقدم هواتف ريلمي Realme GT Neo 5 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تقنية OIS، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وستعمل هواتف ريلمي Realme GT Neo 5 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 4.0 .

وستحتوى هواتف ريلمي Realme GT Neo 5 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم للشحن السريع بقوة 240 واط، وهو أعلى معدل لشحن الهواتف الذكية، كما ستضم السلسلة متغيرا آخر لبطارية سعة 4600 مللى أمبير، مع الشحن السريع بقوة 150 واط .