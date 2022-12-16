عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. ريلمي تطلق هاتف 5G بسعر اقتصادي ومواصفات منافسة

هاتف Realme 10s
هاتف Realme 10s

كشفت شركة ريلمي Realme، عن أحدث عضو في تشكيلة Realme 10، والتي تضم أربع إصدارات مميزة هي Realme 10 4G و Realme 10 5G و Realme 10 Pro و Realme 10 Pro +، والآن ينضم إليها الطراز الخامس Realme 10s.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني،  يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme 10s، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

 

تبدأ من 5300 جنيه.. ريلمي تطلق سلسلة Realme 10 Pro عالميا

بـ 5500 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف 5G بقدرات تصوير ممتازة

 

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 10s

ويتم تشغيل هاتف Realme 10s، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

هاتف Realme 10s

ويتمتع هاتف Realme 10s، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Realme 10s، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تستمد الطاقة من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف الجديد بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI 3.0، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.


ويتوفر هاتف ريلمي Realme 10s باللونين الأزرق والأسود، ويبلغ سعر الطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت، 155 دولار (أي ما يعادل 3800 جنيه مصري) بينما يبلغ سعر الإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، 185 دولار (أي ما يعادل 4550 جنيه مصري)، الهاتف متاح للحجز المسبق على موقع ريلمي الرسمي في الصين، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 20 ديسمبر الجاري.

هاتف ريلمي Realme 10s
ريلمي Realme 10 اتف ريلمي الجديد Realme 10s سعر ومواصفات Realme 10s هاتف Realme 10s

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

رسميًا.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب بفرمان من الفيفا

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

موضوعات متعلقة

بتصميم غريب.. وان بلس تطلق إصدارا مميزا من OnePlus 10T

لا غنى عنها.. أفضل أجهزة تابلت لعام 2022

قائمة هواتف موتورولا المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف تليفونك بينها

بكاميرات جبارة.. الظهور الأول لهاتف أوبو Oppo Find X6

ترشيحاتنا

مونديال المفاجآت.. كم يتقاضى حكام مباريات كأس العالم في قطر؟.. فيديو

وليد الركراكي: شكوى المغرب لن تفيد..وأشعر بالإحباط لعدم التأهل لنهائي كأس العالم

111 عاما على ميلاد أديب نوبل.. الثقافة تقرر عودة سلسلة ودورية نجيب محفوظ

بشرى للمواطنين .. امتيازات جديدة للمتقدمين بطلبات تصالح فى مخالفات البناء

موعد حجز شقق مشروع داره في 9 محافظات.. تفاصيل كاملة

صدمة لعشاق الأحمر.. بند غامض يهدد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود الجريء.. مي عمر تتألق في بإطلالة أنيقة.. شاهد

الخطر ينتشر من جديد.. كل ما تريد معرفته حول إنفلونزا الكلاب

الشطاف في قطر تشعل السوشيال ميديا.. وهذه فوائده وأضراره

غادة عبد الرازق تثير الجدل بجلسة تصوير مختلفة.. شاهد

فيديو

انفجار في تركيا وحريق بفرنسا.. الكوارث تطارد عدة دول

كأس العالم السبب.. قصة إصابة صيني بالشلل| فيديو جراف

شبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

مستجدات الذهب في مصر ومفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ