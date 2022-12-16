لمحدودي الدخل.. ريلمي تطلق هاتف 5G بسعر اقتصادي ومواصفات منافسة

كشفت شركة ريلمي Realme، عن أحدث عضو في تشكيلة Realme 10، والتي تضم أربع إصدارات مميزة هي Realme 10 4G و Realme 10 5G و Realme 10 Pro و Realme 10 Pro +، والآن ينضم إليها الطراز الخامس Realme 10s.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme 10s، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 10s

ويتم تشغيل هاتف Realme 10s، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

هاتف Realme 10s

ويتمتع هاتف Realme 10s، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Realme 10s، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تستمد الطاقة من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف الجديد بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI 3.0، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.



ويتوفر هاتف ريلمي Realme 10s باللونين الأزرق والأسود، ويبلغ سعر الطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت، 155 دولار (أي ما يعادل 3800 جنيه مصري) بينما يبلغ سعر الإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، 185 دولار (أي ما يعادل 4550 جنيه مصري)، الهاتف متاح للحجز المسبق على موقع ريلمي الرسمي في الصين، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 20 ديسمبر الجاري.