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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 5500 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف 5G بقدرات تصوير ممتازة

Realme 10 Pro
Realme 10 Pro

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف ذكي جديد مجهز بتقنيات تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة المخصصة للعمل مع شبكات 5G، إلى جانب قدراته التصويرية الممتازة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي Realme 10 Pro، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز ، بينما يبلغ معدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، ويحتوي الهاتف على ماسح بصمة الإصبع جانبي أعلى زر الطاقة.

 

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ريلمي تطلق هاتف 5G بقدرات تصوير ممتازة

أبرز نقاط البيع بهاتف ريلمي Realme 10 Pro، هو الكاميرا الخلفية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Realme 10 Pro


ويتم تشغيل هاتف Realme 10 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بمعمارية 6 نانومتر، يتميز الهاتف بمساحة تخزين كبيرة جدا تبلغ سعتها 256 جيجابايت للإصدار الأساسي، متصلة بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X، بسعتي 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.


ويحتوي هاتف ريلمي Realme 10 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، يحتوي الجهاز الرائد على فتحتين لبطاقة SIM مزدوجة ويدعم أيضا وضع الاستعداد لشبكات الجيل الخامس الخليوية 5G، ولكن لا توجد فتحة microSD.

ويعمل هاتف Realme 10 Pro، بواجهة ريلمي الجديدة Realme 4.0 UI خارج الصندوق، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وهذا يجعله أول هواتف Realme التي تعمل بأحدث إصدار من Android منذ بداية توفرها.

ويتوفر هاتف Realme 10 Pro، للبيع في 3 ألوان هي: الأزرق المتدرج والأسود العادي والإصدار اللامع ستار لايت، مقابل سعر حوالي 225 دولار (أي ما يقرب من 5500 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Realme 10 Pro
ريلمي هاتف 5G هاتف ذكي Realme 10 Pro سعر Realme 10 Pro

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