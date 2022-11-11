بـ 4400 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

بعد يومين فقط من إطلاق الإصدار العادي بتشكيلة Realme 10، رفعت شركة ريلمي الغطاء عن إصدار آخر يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، ولكن بمواصفات مختلفة قليلا عن الهاتف الذي يعمل بتقنية LTE فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي الجديد الذي تم إطلاقه في وقت سابق اليوم في الصين، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك Dimensity 700، كما يوفر هاتف Realme 10 5G، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل على غرار شقيقه.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 10 5G

وينطلق هاتف ريلمي الجديد Realme 10 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز.

Realme 10 5G

وجاء هاتف ريلمي Realme 10 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل متصلة بكاميرا ماكرو للصور المقربة بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Realme 10 5G

ويقترن معالج هاتف Realme 10 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، كما يحوي الهاتف ذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 2.2، والتي يمكن توسعتها حتى مايصل 1 تيرابايت، عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وعلى غرار إصدار الشركة السابق Realme 9i 5G، يعد هاتف Realme 10 5G، يعد من أنحف إصدارات 5G حيث يأتي بهكيل نحيف يبلغ سمكه 8.1 ملميتر، ويزن 191 جرام، ويتميز الهاتف بدرج بطاقات ثلاثي مع فتحتي SIM وفتحة microSD.

Realme 10 5G

ويحزم هاتف Realme 10 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ووفقا لـ ريلمي تشحن بطارية الهاتف بنسبة 50 % في غضون 30 دقيقة فقط، كما زودته ريلمي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب، مضمن في مفتاح التشغيل.

Realme 10 5G

ويعمل هاتف Realme 10 5G، بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI 3.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12، ويحتوي الهاتف الذكي على منفذ شحن من نوع USB C، ومدخل 3.5 ملميتر لسماعات الرأس.

ويتوفر هاتف Realme 10 5G، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 182 دولار (أي ما يقرب من 4400 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 225 دولار (أي ما يقرب من 5400 جنيه مصري) لخيار بسعة 8 + 256 جيجابايت.