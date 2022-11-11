عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 4400 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

Realme 10 5G
Realme 10 5G

بعد يومين فقط من إطلاق الإصدار العادي بتشكيلة Realme 10، رفعت شركة ريلمي الغطاء عن إصدار آخر يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، ولكن بمواصفات مختلفة قليلا عن الهاتف الذي يعمل بتقنية LTE فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي الجديد الذي تم إطلاقه في وقت سابق اليوم في الصين، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك Dimensity 700، كما يوفر هاتف Realme 10 5G، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل على غرار شقيقه.

 

أقوى موبايل وصل.. ريلمي تعلن عن هاتفها الجديد Realme 10

Realme GT 2 Pro.. أحدث هواتف ريلمي يحصل على أندرويد 13

 

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 10 5G

وينطلق هاتف ريلمي الجديد Realme 10 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز.

Realme 10 5G

وجاء هاتف ريلمي Realme 10 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل متصلة بكاميرا ماكرو للصور المقربة بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Realme 10 5G

ويقترن معالج هاتف Realme 10 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، كما يحوي الهاتف ذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 2.2، والتي يمكن توسعتها حتى مايصل 1 تيرابايت، عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وعلى غرار إصدار الشركة السابق Realme 9i 5G، يعد هاتف Realme 10 5G، يعد من أنحف إصدارات 5G حيث يأتي بهكيل نحيف يبلغ سمكه 8.1 ملميتر، ويزن 191 جرام، ويتميز الهاتف بدرج بطاقات ثلاثي مع فتحتي SIM وفتحة microSD.

Realme 10 5G

ويحزم هاتف Realme 10 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ووفقا لـ ريلمي تشحن بطارية الهاتف بنسبة 50 % في غضون 30 دقيقة فقط، كما زودته ريلمي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب، مضمن في مفتاح التشغيل.

Realme 10 5G

ويعمل هاتف Realme 10 5G، بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI 3.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12، ويحتوي الهاتف الذكي على منفذ شحن من نوع USB C، ومدخل 3.5 ملميتر لسماعات الرأس.

ويتوفر هاتف Realme 10 5G، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 182 دولار (أي ما يقرب من 4400 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 225 دولار (أي ما يقرب من 5400 جنيه مصري) لخيار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Realme 10 5G
ريلمي Realme 10 Realme 10 5G هاتف Realme 10 5G هاتف ريلمي الجديد سعر ومواصفات Realme 10 5G مواصفات Realme 10 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

مفاجأة.. هذا موعد استقرار سعر الدولار

موضوعات متعلقة

Galaxy A53.. أحدث هاتف من سامسونج يحصل على أندرويد 13

بالصور والأسعار.. أفضل 5 هواتف ذكية تحت 5000 جنيه في مصر

لافا تطلق أرخص هاتف 5G في العالم

بتصميم على الموضة.. سامسونج تطلق إصدارا مميزا من هاتف Z Flip 4| شاهد

ترشيحاتنا

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

حلاوة سمسمية.. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على زيارة بايدن| شاهد

عمرو أديب عن فشل دعوات الفوضى: الناس بقى عندها عقدة من المظاهرات

مفاجأة.. هذا موعد استقرار سعر الدولار

بـ 4400 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

فك أقدم شفرة على "مِشط" تُحذر من حشرة قاتلة موجودة حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبلة.. زوجة حمدي المرغيني تثير ضجة بفستان قصير

فك أقدم شفرة على "مِشط" تُحذر من حشرة قاتلة موجودة حتى الآن

الجنين مات فى بطنى.. أجمل صور لـ رنا سماحة قبل وعكتها الصحية

روشتة إسعافات للتخلص من ألم خراج الضرس

فيديو

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. تحدث عن المناخ ومصر وسد النهضة وحرب روسيا..فيديو

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ