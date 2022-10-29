Realme GT 2 Pro.. أحدث هواتف ريلمي يحصل على أندرويد 13

أطلقت شركة ريلمي هاتفها الأحدث Realme GT 2 Pro، والذي يندرج تحت فئة الفلاجشيب إلى الأسواق العالمية مؤخرا، وهو يعد من أوائل الهواتف الرائدة التي ستحصل على تحديث أندرويد 13.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، طرحت ريلمي نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 13، لإصدارها الجديد Realme GT 2 Pro، ويزن التحديث نفسه 5.5 جيجابايت ويوفر الكثير من الميزات الجديدة والمظهر الجديد الذي تطلقه الشركة.



ويوفر تحديث أندرويد 13 لـ هاتف Realme GT 2 Pro، رسوما متحركة وظلالا وعناصر واجهة مستخدم جديدة وأكثر طبيعية وممتعة، إلى جانب تحسينات من حيث الكفاءة وسهولة الاستخدام والأمان والألعاب، ويأتي الأخير في شكل محرك HyperBoost GPA 4.0 لتحقيق الاستقرار في معدل الإطارات وموازنة الأداء واستهلاك الطاقة أثناء تشغيل الألعاب على الجهاز.

Realme GT 2 Pro

سعر ومواصفات Realme GT 2 Pro

يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، بمعالج من نوع كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.

ويأتي هاتف Realme GT 2 Pro، بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة عرض + QHD، تدعم معدلات تحديث متغيرة من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

Realme GT 2 Pro

ويتمتع هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 40x، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحزم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro ، بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي الخارق بقوة 120 وات، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، كما يوفر معالج كوالكوم أداءا قويا لعشاق الألعاب إلى جانب جودة شاشة قوية.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro مقابل سعر يبدأ من 583 دولار أمريكى (أى ما يقرب من 13 ألف و500 جنيه مصرى).