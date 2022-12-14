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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للطبقة المتوسطة .. ريلمي تفجر مفاجأة عن هاتف أسطورة والسعر في الأرض

للطبقة المتوسطة..ريلمي
للطبقة المتوسطة..ريلمي تفجر مفاجأة بهاتف أسطورة والسعر رخيص

أطلقت شركة ريلمي Realme الرائدة أحدث وأفضل هواتفها الذكية Realme 10 Pro + 5G في الهند منذ أيام قليلة حيث تعتبر الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. 

ويعد الهاتف من أفضل الهواتف الذكية لشركة ريلمي من حيث المواصفات مقابل السعر، ولحسن الحظ فإن هاتف Realme 10 Pro + متاح للشراء بدءًا من اليوم. وفيما يلي نظرة على سعر ومواصفات الهاتف.

سعر ومواصفات هاتف Realme 10 Pro + 5G

ويأتي هاتف Realme 10 Pro + 5G بشاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض Full HD + بكسل، تبلغ دقتها 1080 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، وتصل الشاشة إلى ذروة سطوع 680 شمعة في المتر المربع.

وأبرز ما يميز هاتف Realme 10 Pro +، هو اعداد الكاميرا الخلفية، والتي تأتي لأول في هواتف الشركة بعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

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ويعمل طراز Realme 10 Pro+ بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimension 1080 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 او 8 جيجابايت، من نوع LPDDRAX، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 او 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف الجديد على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

يتم بيع الطراز العالمي من هاتف Realme 10 Pro+، في الهند مقابل سعر يبدأ من 303 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 7400 جنيه مصري)، لطراز بسعة 6 + 128 جيجابايت. ويتوفر بألوان الجولد والأسود والأزرق.

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