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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: شبورة وأمطار خفيفة خلال طقس اليوم.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء. 

وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب والوجه البحري قد تمتد ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: 

 

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 15

دمنهور 21 16

كفر الشيخ 21 16

المنصورة 22 15

دمياط 21 14

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 23 14

السويس 24 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 15

طنطا 21 16 

شلاتين 27 20

الإسكندرية 21 16

العلمين الجديدة 21 15

وادى النطرون 22 15

مطروح 20 15

السلوم 20 13

سيوة 21 12

العريش 22 14

رفح 21 15

الطور 23 14

كاترين 18 3

رأس سدر 22 13

نخل 19 4

طابا 23 16

نويبع 24 15

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 27 17

مرسى علم 28 17

الفيوم 22 14

بني سويف 23 13

المنيا 23 11

أسيوط 24 10

سوهاج 26 12

قنا 27 12

الأقصر 28 14

أسوان 29 14

الوادى الجديد 26 10

أبوسمبل 27 13

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

العظمى الصغرى

مكة 31 20

المدينة 28 14

الرياض 22 9

المنامة 23 19

أبو ظبي 27 17

الدوحة 25 18

الكويت 23 11

دمشق 16 4

بيروت 21 15

عمان 17 7

القدس 18 8

غزة 21 15

بغداد 20 8

مسقط 25 20

صنعاء 22 4

الخرطوم 34 19

طرابلس 19 14

تونس 19 10

الجزائر 19 8

الرباط 23 10

نواكشوط 33 17

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

أنقرة 5 4-

إسطنبول 9 6

إسلام آباد 21 4

نيودلهي 23 9

جاكرتا 32 24

بكين 2 9-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 11 2

أثينا 14 6

روما 15 5

باريس 12 8

مدريد 12 6

برلين 7 5

لندن 12 8

مونتريال 1- 4-

موسكو 6- 10-

نيويورك 4 1-

واشنطن 6 5-

أديس أبابا 24 7

 

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