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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال وحملات نظافة بحدائق الأهرام

رفع اشغالات
رفع اشغالات

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام، تحت إشراف المهندس مصطفى عبدالعليم رئيس قطاع هضبة الأهرام، وذلك لرفع الإشغالات التابعة للمحال والمطاعم والمقاهي والباعة في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع التعديات على الطريق العام وتوفير حرم سير امن للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع ١٢٠٠ حالة اشغال بمناطق أ ،ب ، و ، ز  وشارع الثروة المعدنية و الضغط العالى ضمت الإشغالات استاندات معروضات وكراسي وطرابيزات و تروسيكلات وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما شملت الجهود حملات نظافة وتجريد بالمناطق المشار اليها من خلال فرق العمل لهيئة النظافة والتجميل وحي الهرم قطاع هضبة الأهرام.

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الجيزة هضبة الأهرام الهرم

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