حصاد 2022| طرح 18 ألف وحدة "متوسط ومتميز" وشقق إسكان بـ194 ألف فقط

شهدت أروقة وزارة الإسكان نشاطاً ملحوظاً خلال العام الجارى 2022، خاصة فيما يخص توفير سكن ملائم للمواطنين، حيث تم طرح 18 ألف وحدة سكنية فى بداية العام تحديداً فى مارس الماضى للمواطنين متوسطى الدخل / سكن مصر ودار مصر وجنة، كما أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى الطرق التكميلى للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ فى الحجز فى الطرح فى أكتوبر الماضى .

دار مصر

وعملت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح والسيسي، بضرورة استيعاب كل المتقدمين من المواطنين متوسطي الدخل للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والمطروحة للحجز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، خاصة بعد زيادة أعداد المتقدمين بأضعاف عدد الوحدات السكنية المطروحة.

طرح 20 الف وحدة

وتستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك يعد الطرح الثانى للإسكان المتوسط والمتميز خلال العام الجارى 2022.

وأكدت مصادر بوزارة الإسكان فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه من المقرر فتح باب حجز الوحدات المرتقب طرحها في كل المدن، والبالغ عددها 20 ألف وحدة، خلال الأسبوع المقبل.

وسيتم طرح وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، بالمدن الجديدة منها القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور والشروق، وسيتم طرح الوحدات السكنية كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفورى، علما بأن التخصيص بأولوية الحجز.

فتح باب الحجز لشقق الإسكان

وأعلن المهندس حاتم محمود حسن ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عن فنح باب الحجز شقق الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر – جنة) الاسبوع المقبل.



الإسكان الاجتماعى

أما بالنسبة لمحور الإسكان الاجتماعى فطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين3 " لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وشهد إعلان طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين 3 " إقبالًا كبيرًا من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى أمس حوالي ٢٥٣.٤ ألف كراسة، بواقع ١١٣٤٩٨ كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و١٣٩٩٢٠ كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز بين 15 و22 ألف جنيه.

حدود الدخل الجديدة

وشهد هذا الطرح تطبيق حدود الدخل الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

ولم يتوقف نشاط وزارة الإسكان عند توفير الشقق والوحدات السكنية فقط بل أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار طرح عدداً من الاراضى المتميزة والاكثر تميزاً للأفراد بمختلف المدن الجديدة.

طرح الأراضى للأفراد

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من الأراضي بمستوياتها المختلفة، الأكثر تميزا والمتميزة والمتوسطة، بهدف توفير سكن لكل مواطن، وتتركز مواقع ٣٠٥ قطع أراضي الجديدة المطروحة حاليا، في ١٤٣ قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بمدن القاهرة الجديدة و١٥ مايو، وبدر وأسيوط والمنصورة الجديدة، و١٠٤ قطع أرض بمحور الأراضي المميزة بالسادات والصالحية وبرج العرب الجديدة، بالإضافة إلى ٥٨ قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بالنوبارية الجديدة والعاشر.

وقال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن بداية الحجز من 15 يناير المقبل للاراضي المميزة أو المتوسطة أو الاكثر تميزاً، مشيرا الى أن كل التقديم لقطع الاراضي عبر الموقع الإلكتروني فقط والتقدم بأسبقية الحجز.



وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال تصريحات له، أن السداد لقيمة قطع الاراضي عبر الموقع الالكتروني أيضًا، كما لفت إلى أن الاولوية لقطع الاراضي الاكثر تميزا لمن يسدد بالدولار من الخارج وليس بأولوية الحجز، وممكن الحجز بالدولار من الداخل ولكن يكون الحساب الدولاري مضى على فترة ايداعه 60 يوما لشراء قطع الأراضي الأكثر تميزا على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تطرح قريبا تخصيص أراضٍ لمستثمرين أجانب ولكن سداد قيمة الارض بالكامل بالدولار، مشيرا الى أن هناك اكثر من مدينة يتم الاستثمار الاجنبي فيها وتتم فى مدن الصعيد.

بيت الوطن

كما يجرى يجرى الإعداد لطرح قطع أراضٍ سكنية جديدة قريبا بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، بأماكن مميزة بـ6 مدن جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – بدر – العبور – العبور الجديدة).



ويهدف مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وقد حقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، وتم طرح 8 مراحل من المشروع حتى الآن، شملت الآلاف من قطع الأراضى السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.