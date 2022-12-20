مصرع ربة منزل إثر تعرضها لحادث عبور مشاة بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها قبل قليل، إثر تعرضها لحادث عبور مشاة حيث صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوي ، بالقرب من الكيلو 120 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع ربة منزل في البحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد مصرع ربة منزل أثناء عبورها طريق مصر اسكندرية الصحراوي بالقرب من الكيلو 120 بنطاق دائرة المركز، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفية

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة " سعدية فتحي رمضان"، 56 سنة، مقيمة الدلنجات ، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.