عروض غنائية لفرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

قدمت فرقة الإسماعيلية للموسيقي العربية بقيادة الفنان أحمد القاضي مجموعة من الأغنيات: سهر الليالي، انا في انتظارك، القلب يحب مرة، البحر بيضحك ليه، لموني الناس، اول مرة تحب يا قلبي، بهيه، بيت العز يا بيتنا.

وذلك علي مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي.