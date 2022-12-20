عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض غنائية لفرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية

عروض فنية
عروض فنية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

قدمت فرقة الإسماعيلية للموسيقي العربية بقيادة الفنان أحمد القاضي مجموعة من الأغنيات: سهر الليالي، انا في انتظارك، القلب يحب مرة، البحر بيضحك ليه، لموني الناس، اول مرة تحب يا قلبي، بهيه،  بيت العز يا بيتنا. 

وذلك علي مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية بحضور  الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي.

الاسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة صور الاسماعيلي قيادة شيري مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية القلب البحر محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

الراحة جاية في يناير.. 9 إجازات رسمية وبعدها نص السنة|بشرى للطلاب والموظفين

هنسرب امتحانات الإعدادية|شاهد أول ظهور لـ شاومينج في عهد الوزير رضا حجازي

موضوعات متعلقة

قصور الثقافة تطلق مؤتمر اليوم الواحد لذوى الهمم بالطور

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

غرق طفل بترعة السويس وفرق الإنقاذ تبحث عنه

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صحة السويس: فحص 6 آلاف طالب وطالبة حتى الآن ضمن مبادرة السمنة

صحة السويس: القانون كفيل بحماية الفريق الطبي من المتجاوزين

تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ترشيحاتنا

"جائزة لمحبي النازية".. زيلينسكي وبوريل يثيران غضبا واسعا

مؤتمر صحفى لـ وزراء خارجية الأردن و العراق و فرنسا

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شاهين بعد تعرضه لأزمة قلبية|خاص

مقتل 8 مدنيين في هجوم إرهابي بالعراق.. تفاصيل

الزراعة: مصر نجحت في رفع الحظر عن الحاصلات المصدرة لدول الخليج

فصل الشتاء يبدأ رسميا غدا.. وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين: البسوا تقيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور طارق العريان |وصلة رقص لـ نسرين طافش ونيكول سعفان .. شاهد

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية قبل الكريمساس.. صور

دواء شائع لخفض الكوليسترول يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام

فيديو

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ