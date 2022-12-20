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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يكشف عن إرسال مساعدات عسكرية ضخمة لـ أوكرانيا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا سلمت قاذفات صواريخ وأسلحة إلى أوكرانيا وسترسل المزيد في أوائل العام المقبل.

وقال ماكرون في مقابلة مع قنوات “TF1” و “LCI” الفرنسيين، نشرت اليوم الثلاثاء، “في الأيام الأخيرة، أرسلت فرنسا إلى أوكرانيا المزيد من الأسلحة وقاذفات الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي ومعدات تتجاوز ما فعلناه بالفعل”.

وكان الرئيس الفرنسي، يتحدث على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول قبالة السواحل المصرية قبل يوم من زيارته للأردن لحضور قمة إقليمية يوم الثلاثاء.

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وقال ماكرون: “نعمل أيضا مع وزير القوات الدفاع، سيباستيان ليكورنو، لنتمكن من تسليم أسلحة وذخيرة مفيدة مرة أخرى في الربع الأول من عام 2023، حتى يتمكن الأوكرانيون من الدفاع عن أنفسهم ضد القصف”.

وتشمل الشحنات المخطط لها وحدات مدفعية متحركة جديدة من طراز قيصر، لكن ماكرون لم يقدم أرقاما دقيقة.

فرنسا إيمانويل ماكرون أوكرانيا ماكرون

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