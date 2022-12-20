بدأت بالأرز.. اتحاد حماية المستهلك يكشف عن استجابة الحكومة لمقترح التسعير العادل|فيديو

قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، تعقيبا على وزارة التموين تشكل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، إن السعر العادل للسلع يتم من خلال عدم المبالغة أو التقليل من سعر السلع، من خلال حساب سعر تكلفة السلعة، وهامش الربح، وعلى أساسهم يتم تحديد السعر العادل مع مراعاة تكاليف النقل.

وتابعت سعاد الديب، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور "، أن الأسعار أصبحت بغير حاكم، وفي ازدياد أكثر من مرة في نفس اليوم، منوهة أن نظام الاقتصاد الحر الحالي يمثل مشكلة حالية في أن حجم الطلب أصبح أكبر من حجم الإنتاج، وذلك لأن مصر دولة مستوردة، ونمطها الاستهلاكي عالي.

وأشارت " الديب " ، إلى أنها قدمت اقتراحا بوضع سعر عادل للسلع الأساسية لمدة محددة تصل لـ 3 شهور ، وتكون أسعار معلنة من جل تقليل فرص التلاعب من التجار.

ونوهت، أن هناك استجابة من مجلس الوزراء للاقتراح، وبدأت بوضع تسعيرة للأرز ، متابعة : " بشوف أن الألبان أيضا من السلع الأساسية ولاحظت أن الأهالي بطلت تشتري لبن وده خطر جدا جدا وخصوصا أن ده بيسبب الأنيميا والتقزم " .