عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض الاحتفال.. سر غضب إمام عاشور في مباراة الزمالك وحرس الحدود|فيديو

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل غضب إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك، خلال مباراة حرس الحدود، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز.

txt

أمير مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من ضم صفقات جديدة فى يناير

txt

الشناوي يوضح مدى صحة هدف الزمالك الثاني وركلة جزاء زيزو أمام حرس الحدود

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إمام عاشور، كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء بدلًا من أحمد سيد زيزو، الذي سدد الركلة، ليغضب عاشور.

وأضاف حتحوت، أن الغضب ظهر على إمام عاشور الذي خرج من منطقة الجزاء غاضبًا، ورفض الاحتفال بالهدف رغم محاولات تهدئته، لكنه أبدى غضبه، لرغبته في التسجيل.

txt

تفاصيل مثيرة.. سبب عدم استلام زيزو جائزة رجل مباراة الزمالك والحدود.. فيديو

txt

حازم إمام يتغنى بنجم الزمالك بعد رباعية حرس الحدود فى الدوري

وأوضح أن شيكابالا، حاول احتواء غضب إمام عاشور، وتوجه إليه لاصطحابه من أجل الاحتفال بالفوز مع الجماهير، إلا أن إمام عاشور، ظل غاضبًا وخرج من الملعب مباشرة، دون المشاركة في الاحتفال.

هاني حتحوت إمام عاشو الزمالك حرس الحدود الدوري المصري الممتاز أحمد سيد زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

حذرناها وزعلت مننا| تفاصيل جديدة في حادث مقتل مشرفة عمال بورسعيد

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

ترشيحاتنا

الذهب عيار 21 يواصل الانخفاض الكبير.. تعرف على السعر |فيديو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 : تحسن مالي ومهني

«زيزو» نجم الزمالك يتفوق على ميسي ونيمار ومحمد صلاح وبنزيمة

رفض الاحتفال.. سر غضب إمام عاشور في مباراة الزمالك وحرس الحدود|فيديو

حكم الوضوء للجنب قبل النوم .. دار الإفتاء تجيب

جنرال موتورز تكشف عن الكروس أوفر الكهربائية بويك الكترا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. لماذا عليك لف مقبض الباب بالرقائق المعدنية؟ وكوب من هذا المشروب لتقوية المناعة والتحكم في الكوليسترول

عروسة للرجل و4 أزواج للست.. من الحاجة سندس لأم العروسة|الزواج على الطريقة التونسية

خناقة الرجال والستات بسبب زوجة ميسي .. فما القصة؟

أقوي من الفيتامينات .. 3 حيل خارقة لتقوية المناعة

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ