رفض الاحتفال.. سر غضب إمام عاشور في مباراة الزمالك وحرس الحدود|فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل غضب إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك، خلال مباراة حرس الحدود، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إمام عاشور، كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء بدلًا من أحمد سيد زيزو، الذي سدد الركلة، ليغضب عاشور.

وأضاف حتحوت، أن الغضب ظهر على إمام عاشور الذي خرج من منطقة الجزاء غاضبًا، ورفض الاحتفال بالهدف رغم محاولات تهدئته، لكنه أبدى غضبه، لرغبته في التسجيل.

وأوضح أن شيكابالا، حاول احتواء غضب إمام عاشور، وتوجه إليه لاصطحابه من أجل الاحتفال بالفوز مع الجماهير، إلا أن إمام عاشور، ظل غاضبًا وخرج من الملعب مباشرة، دون المشاركة في الاحتفال.