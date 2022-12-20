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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يتغنى بنجم الزمالك بعد رباعية حرس الحدود فى الدوري

الزمالك
الزمالك

أشاد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالأداء الذي قدمه إمام عاشور لاعب الزمالك خلال مباراة الليلة أمام حرس الحدود في الدوري المصري.

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واستطاع الزمالك الانتصار أمام حرس الحدود برباعية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إمام عاشور كان أفضل لاعب في الفريق، يستطيع نقل الملعب من الدفاع للهجوم، لو ظل على مستواه سيكون له شأن كبير".

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واختتم: "إمام عاشور يقوم بالدور الدفاعي والهجومي على أكمل وجه، ويُجيد التصرف بالكرة ويستطيع التسديد، ولاعب كرة رائع وأتمنى أن يظل على نفس المستوى".

يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري ولديه 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين.

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