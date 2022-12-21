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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثة مع زيلينيسكي أولًا.. ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين فهل يرد؟

ماكرون
ماكرون

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مجددًا، لبحث سلامة مواقع الطاقة النووية في أوكرانيا.

وحسب ما نقلته وكالة “روسيا اليوم”، قال ماكرون في تصريح لقناة “LCI” الفرنسية، ردا على سؤال حول ذلك: "لم أتحدث معه بعد.. لكنني اعتزم ذلك بعد أن أتحدث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وأشار ماكرون إلى أن موضوع المحادثة مع بوتين يجب أن يكون "الأمن النووي وسلامة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وخصوصًا محطة زابورويجيا الذرية، إن لم تظهر هناك مواضيع أخرى، تكون الأكثر إلحاحا".

مكالمة ليست بالجدول

جدير بالذكر أن الكرملين كشف في وقت سابق، ردًا على سؤال بشأن إمكانية الاتصال بين بوتين وماكرون، إلى أن مثل هذه المكالمة ليست على جدول الرئيس الروسي بعد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن جدول أعمال بوتين لا يتضمن حاليا، إجراء محادثات مع نظيره إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون أكد أنه يحافظ على اتصالات مباشرة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكروف: "أحافظ على مناقشات منتظمة واتصال مباشر مع الرئيس بوتين، لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لاستئناف التفاعل هي الحفاظ على قناة [الاتصال] المباشرة هذه".

فلاديمير بوتين الرئيس الروسى ماكرون الطاقة النووية إيمانويل ماكرون أوكرانيا

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