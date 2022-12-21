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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدانات أمريكية وأممية بعد قرار طالبان حرمان النساء من التعليم الجامعي

الأفغانيات
الأفغانيات

انتقادات واسعة طالت قرار حركة "طالبان" الأفغانية، بحرمان الفتيات والنساء من تلقي التعليم الجامعي حتى إشعار آخر.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي بأفغانستان أنه "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، فإن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القرار، ووصفه بأنه وعد آخر منكوث من طالبان وخطوة مقلقة للغاية.

وأضاف جوتيريش: "من الصعب أن نتخيل كيف يمكن لدولة أن تتطور، وأن تتعامل مع كل التحديات التي تواجهها، دون المشاركة الفعالة للمرأة والتعليم".

فيما أصدر البيت الأبيض بيانًا أدان فيه قرار طالبان الذي لا يمكن تبريره بمنع الفتيات بأفغانستان من تلقي التعليم الجامعي. 

وأوضح البيت الأبيض أن هذا القرار المؤسف هو آخر محاولة من قبل قيادة طالبان لفرض قيود إضافية على النساء والفتيات في أفغانستان ومنعهن من ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتًا “ونتيجة لهذا الموقف غير المقبول لكبح نصف سكان أفغانستان، ستزيد طالبان من ابتعادها عن المجتمع الدولي وحرمانهم من الشرعية التي يرغبون فيها”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة على اتصال بشركائها وحلفائها بشأن هذه القضية، كما ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز جهودها المشتركة لدعم النساء والفتيات الأفغانيات وتقديم دعم إنساني قوي لشعب أفغانستان.

من جانبه، أكد روبرت وود ، نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن طالبان لا يمكن أن تتوقع أن تكون عضوًا شرعيًا في المجتمع الدولي حتى تحترم حقوق جميع الأفغانيات.

فيما أعربت وزارة الخارجية القطرية، أمس الثلاثاء، عن خيبة أملها وبالغ قلقها، حيال قرار حركة طالبان حرمان النساء من التعليم الجامعي.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "تعرب دولة قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان "تؤكد وزارة الخارجية أن هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان".

وتابعت: "كدولة مسلمة تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها وعلى رأسها التعليم، تدعو دولة قطر حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وشددت الخارجية القطرية على موقف دولة قطر الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكافة أطيافه على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم، مؤكدة التزام دولة قطر العميق بالعمل مع شركائها الأفغان والشركاء الدوليين لضمان تمتع جميع فئات الشعب الأفغاني من جميع الأعمار بحقهم في التعليم.

أفغانستان قطر طالبان الولايات المتحدة التعليم الجامعي المجتمع الدولي

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