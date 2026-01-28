واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا



أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا وهما في طريقهما إلى البلاد بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الروسية .

واستولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في وقت سابق من هذا الشهر، مدعيةً أنها جزء من أسطول سري من ناقلات النفط التي تنقل النفط إلى دول مثل فنزويلا وروسيا وإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات له : "لقد تم التأكيد لنا أنه تم اتخاذ قرار على أعلى مستوى لإطلاق سراحهم".

وقال لافروف: نتوقع من زملائنا الأمريكيين الوفاء بوعودهم .

وأضاف: "لسوء الحظ، أظهرت الأيام التالية أن هذا القرار لا يتم تنفيذه. نتوقع من زملائنا الأمريكيين الوفاء بوعودهم التي قطعوها لنا".

وأعلنت الولايات المتحدة أنه يمكن مقاضاة طاقم سفينة مارينيرا، وهو ما وصفته روسيا بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

واستولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط، التي كانت ترافقها البحرية الروسية، بعد مطاردتها من قرب الساحل الفنزويلي.

كما تم تغيير علمها وتسميتها لإخضاعها للولاية القضائية الروسية في محاولة لثني الولايات المتحدة عن محاولة الاستيلاء عليها كجزء من حملتها ضد فنزويلا.

واتهمت موسكو واشنطن بتأجيج التوترات وتهديد الملاحة الدولية، واصفة عملية الاحتجاز بأنها غير قانونية