الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

توطين صناعات السكة الحديد.. الوزير يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية

وزير النقل يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية العاملة في مجال صناعات مكونات وأنظمة ووسائل السكك الحديدية
وزير النقل يلتقي وفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية العاملة في مجال صناعات مكونات وأنظمة ووسائل السكك الحديدية
حمادة خطاب

استقبل المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، "جورج بوستينجر "، سفير جمهورية النمسا في مصر ووفود  10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية العاملة في مجال صناعات وسائل ومعدات السكك الحديدية.

يأتي اللقاء، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين  صناعة مكونات ووسائل  النقل المختلفة لخدمة احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج لتصبح مصر نقطة إنطلاق للتصدير للدول الافريقية والعربية والشرق أوسطية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات النقل المختلفة، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي وقيادات وزارة النقل وهيئتي الأنفاق والسكك الحديدية.

أكد كامل الوزير، عمق العلاقات المصرية النمساوية مشيرا إلى أن وزارتي النقل و الصناعة على أتم الإستعداد والجاهزيه للتعاون مع كل  الشركات العالمية الجادة في توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة مكونات ووسائل النقل بها، خاصة وأن مصر لم تعد سوقا لاستيراد وسائل النقل بل تسير بخطى ثابتة في اتجاه توطين مختلف مكونات ووسائل النقل المختلفة.

 وبحث الوزير مع شركة بلاسر المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، والتي ماكينات  الدك والفج والتشكيل والتي تتمتع بشراكة طويلة الأمد مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر آخر المستجدات الخاصة بعقد توريد ماكينات صيانة متطورة (2024-2025) لتوريد أسطول من أجهزة صيانة المسارات الحديثة، بهدف دعم تطوير البنية التحتية لسكك الحديد في مصر.

ويشمل العقد توريد 4 ماكينات دك سكة طوالى- 2 ماكينات دك المفاتيح -️ 5 ماكينات تشكيل بازلت - 2 ماكينة فج سكة - 1 ماكينة لحام القضبان، وكذلك بحث التعاون في إقامة مصنع لانتاج قطع غيار ومعدات تلك الماكينات او تجميع هذه النوعية من الماكينات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

ورحب مسئولوا الشركة بالتعاون المستقبلي مع الجانب المصري في هذا المجال، كما تم استعراض ما قامت به شركة بلاسر مصر من إنشاء مركز خدمةصيانة ما بعد البيع بمصر وتدريب 30 مهندس مصر في النمسا على صيانة تلك الماكينات.

وتابع الوزير مع مسئولي شركة فويست البين آخر  المستجدات الخاصة بنشاط الشركة في مصر، حيث تم إنشاء شركة مشتركة لإنتاج مفاتيح وتحويلات السكك الحديدية (شركة فويست ألبين مصر لمفاتيح السكك الحديدية)، وتم عقد شراكة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر شراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية المتخصصة في تكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية لتحديث وإدارة ورش العباسية في القاهرة، بموجب هذه الشراكة حيث تم رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة وتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وتم بدء الإنتاج بمعدل 50 مفتاح شهريا ومخطط الوصول الى 600 مفتاح في السنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج  طبقاً للمواصفات العالمية.

كما تابع الوزير مع مسئولي الشركة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائى السريع والمخطط الزمني الخاص ببداية الإنتاج، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

كما ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع شركة Lion Industrial Materials المتخصصة في إنتاج مجموعات عجلات ومحاور قطارات الشحن والركاب، والمترو التعاون في إقامة مصنع لإنتاج عجل القطارات وتوطين هذه الصناعة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج مستعرضا نموذج الشراكة بين الجانبين وهو ما رحب به مسئولي الشركة النمساوية، مؤكدين على عقد لقاءات مع الجانب المصري لدراسة هذا التعاون المستقبلي الهام

واستعرض الوزير مع مسئولي الشركات الأخرى (Frauscher Sensortechnik المتخصصة  في مجال أنظمة الاستشعار والتحكم وتأمين حركة القطارات، و Fronius International المتخصصة  في تقنيات اللحام المتقدمة والإلكترونيات الصناعية وحلول الطاقة و Gabriel المتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة امتصاص الصدمات و(Suspension & Damping Systems)، وتقدم منتجاتها لقطاعات النقل المختلفة ومن بينها قطاع السكك الحديدية و Getzner Werkstoffe المتخصصة  في تطوير وتصنيع المواد المرنة المتقدمة وحلول العزل الاهتزازي والصوتي المستخدمة في قطاعات متعددة، بما في ذلك السكك الحديدية - Linsinger Maschinenbau Gesellschaft المتخصصة في  تطوير وإنتاج معدات متقدمة للصناعات الثقيلة، ومنها صناعة السكك الحديدية - Lion Industrial Materials والمتخصصة في  تقديم حلولًا متكاملة لقطاع السكك الحديدية -  TÜV Rheinland InterTraffic المتخصصة  في الاختبارات، والتقييم، والاستشارات، والتخطيط، والفحص النوعي، ومنح الشهادات لأنظمة النقل الموجه والسكك الحديدية و...) التعاون المستقبلي لتوطين صناعات مكونات ووسائل وأنظمة النقل المختلفة كل وفقا لتخصصه، مؤكدا على ضرورة تكثيف القاءات بين الشركات النمساوية وزارة النقل ومسئولي هيئة السكك الحديدية وهيئة الانفاق خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في دراسة تفعيل هذا التعاون وفقاً لاحتياجات الجانب المصري .

كامل الوزير وزارة النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزير النقل النمسا

