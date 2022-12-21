مستشار الأمن القومي الأمريكي: زيلينسكي يلتقي بايدن في البيت الأبيض

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور البيت الأبيض اليوم /الأربعاء/ بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتوقع سوليفان- في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية- أن يجري الرئيس الأوكراني مباحثات مطولة مع أعضاء الإدارة الأمريكية كما يشارك في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن بايدن ينوي الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت التي أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وهي قادرة على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضاً خطاباً أمام الكونجرس الأمريكي بعد أن أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، رسالة أمس إلى أعضاء المجلس تحضّهم فيها على المشاركة "حضورياً" في جلسة ستعقد مساء /الأربعاء/ من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة، وسط استعداد الكونجرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفيدرالية.