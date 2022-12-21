البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي منفردا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 950.793 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.