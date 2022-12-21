كوكا يُهدر ركلتي جزاء ويقود ألانيا سبور لثمن نهائي كأس تركيا

نجح فريق ألانيا سبور، المحترف في صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا في الفوز على نظيره أيوب سبور، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الخامس من كأس تركيا.



تقدّم فريق أيوب سبور بهدف أول في الدقيقة 9 عن طريق ميتي كان، بينما تعادل زين الدين فرحات لفريق ألانيا سبور في الدقيقة 62، ثم أضاف أحمد حسن كوكا الهدف الثاني والتقدم في الدقيقة 81، ثم تعادل فريق أيوب مجدداً في الدقيقة 86 عن طريق لاعبه تشكين.



ثم نجح إيدريسا دومبيا في تسجيل هدف الفوز والتأهل إلى ثمن نهائي كأس تركيا، في الدقيقة 113.

كوكا يهدر

وأهدر أحمد حسن كوكا ركلتي جزاء في الشوط الثاني من المباراة الأولى في الدقيقة 55 والثانية في الدقيقة 83.