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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاكس فتاة.. حبس سائق توك توك تعدي على شقيقين بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي علي شقيقين وتسبب في اصابتهما وذلك بسبب معاكسته فتاة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي سائق توك توك تعدي علي شقيقين وتسبب في اصابتهما وذلك بسبب فتاة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية قد تلقي اشارة  برصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدوث مشاجرة والتعدى على أحد الأشخاص أسفل منزله بالضرب وإستخدام سلاح نارى بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (16) من الشهر الجارى تبلغ للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة شرطة حلوان من أحد الأشخاص ، وشقيقه "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" مقيمان بدائرة القسم بتضررهما من سائق "توك توك" لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بإستخدام سلاح أبيض، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم لقيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات المارة بالطريق فتطورت إلى مشاجرة قام السائق خلالها بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما ، تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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