منتجاته في بيت 100 مليون مصري| صدى البلد في مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش .. شاهد

تعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واحدة من أكبر الصروح الرائدة والمتخصصة فى الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والغازات الصناعية والطبية التابعة في مصر والمنطقة، حيث تشكل قلعة صناعية كبري ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الإستراتيجية والحيوية، ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي أرض مصر.



وأولت القوات المسلحة إهتمامًا كبيرًا لإنشاء مشروعات قومية تؤمن حياة المصريين وأرواحهم دون النظر إلى فكرة الأرباح أو الخسائر، حيث كان الهدف هو الحفاظ على الأمن القومى المصري والتي كان من ضمنها شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وتلعب شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتي تمتلك 39 مصنعًا دورًا إستراتيجيًا لتوفير متطلبات مرفق المياة والصرف الصحي، ودعم القطاعين الزراعي والصحي من خلال المنتجات المختلفة للشركة، كذلك تصدير فائض الإنتاج للخارج.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

وتنتج شركة النصر للكيماويات الوسيطة الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب ويتم توريده إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصر وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة، كما يتم إنتاج مادة الصودا الكاوية السائلة التى يتم توريدها إلى شركات قطاع الكهرباء وشركات إنتاج السكر والغزل والنسيج وشركات صناعة الورق والعديد من المصانع المختلفة.

جولة لـ صدى البلد داخل الشركة

كان لـ صدى البلد جولة داخل شركة النصر للكيماويات الوسيطة، حيث تفقدنا العديد من المصانع وخطوط الإنتاج الخاصة بالشركة وذلك في مُجمع مصانع الشركة بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، والذي يحتوي على 19 مصنع، حيث تقوم تلك المصانع بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وقطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى باحتياجاتها من الغازات الصناعية المختلفة.

فضلا عن نشاط الشركة فى إنتاج المبيدات الزراعية الآمنة التى تساهم بشكل فعال فى مقاومة أمراض النباتات والآفات والحفاظ على الثروة الزراعية إضافة إلى إنتاج الشركة للمبيدات الحشرية المنزلية المختلفة.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

التقى صدى البلد مع اللواء دكتور إيهاب عبد السميع حسن، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، مجمع مصانع الشركة والذي يقع في المنطقة الصناعة في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، يعتبر أكبر وأقدم صرح صناعى بالقوات المسلحة، حيث أُنشأ عام 1972 ويقع على مساحة مائتين وخمسون فداناً، ولقد كان لوجود شركة النصر للكيماويات الوسيطة بهذه المنطقة الريادة.

وأوضح رئيس الشركة في حوار له مع صدى البلد أن مجمع مصانع الشركة في أبورواش ساهم فى تحقيق آثار إيجابية لتنمية وتعمير المنطقة الصناعية حيث وفرت الشركة الخدمات الأساسية للشركات والمصانع المجاورة مما أدى إلى تنمية المنطقة الصناعية وإتساعها وزيادة أنشطتها المختلفة.

وأشار اللواء دكتور إيهاب عبد السميع حسن، أن الشركة تقوم بتوفير التدريب الازم للعمالة والمهندسين سواء بدورات داخل مصر أو ببعثات خارج مصر، كما يتم استقدام الخبراء من الخارج، ويوجد بالشركة 4000 عامل وفني ومهندس عمالة مباشرة ، و 20 ألف عمالة غير مباشرة، ويتم تصدير منتجات الشركة لأكثر من 46 دولة حول العالم، كما حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة العالمية.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

وعن تاريخ مجمع المصانع بأبورواش، أوضح اللواء دكتور إيهاب عبد السميع حسن أنه فى عام 1972عند نشأة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، بدء بمصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طن / يوم بإستخدام تكنولوجيا الخلايا الزئبقية آنذاك ، وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة وهى أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة، متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة

قال اللواء دكتور إيهاب عبد السميع حسن، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أنه في المقر الرئيسى للشركة بأبي رواش يوجد 21 مصنعاً منها:

مصانع الغازات الطبية والصناعية

تُنتج الشركة الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة حيث تقوم الشركة بتوصيل الأكسجين الغازى والسائل والغازات الطبية الأخرى إلى نحو 135 مستشفى ومركز طبى متخصص.

ولقد قامت الشركة بإنشاء أول مصنع لإنتاج الأرجون عالى النقاوة "ولأول مرة فى مصر" بالإضافة لغاز الأكسجين والنيتروجين عام 1980 بطاقة 300 م3 / ساعة، وتلى ذلك إنشاء مصنع الإستيلين للأغراض الصناعية عام 1987 بطاقة 100م3/ ساعة، كما قامت الشركة بإنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائلرقم 1عام 1998 بطاقة 700م3/ ساعة من الأكسجين، 650م3/ ساعة من النيتروجين، إضافة إلى إنتاج25م3/ ساعة من الأرجون.

كما قامت الشركة بإنشاء مصنع أكسيد النيتروز الطبى عام 1998 بطاقة 60م3/ ساعة، وانتهت الشركة من إنشاء مصنع الأكسجين والنيتروجين السائل رقم 2 عام 2002 بطاقة 1200م3/ ساعة من الأكسجين، بالإضافة إلى 40م3/ ساعة من الأرجون.

وفى عام 2013 تم تطوير إنتاج هذا المصنع من النيتروجين لتصل الطاقة إلى 900 م3/ ساعة لتواكب إحتياجات الشركات الصناعية وشركات البترول، كما تقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد هيئة الإسعاف المصرية بكل من القاهرة والجيزة بحوالى 30 ألف إسطوانة غاز أكسجين سنوياً.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

وتقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات الهيئة العربية للتصنيع إضافة إلى شركات قطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى بإحتياجاتها من الغازات المختلفة.

وفى عام 2000 أضافت الشركة نشاطاً جديداً وهو خدمة تركيب خزانات الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل والمبخرات للمستشفيات والشركات الصناعية المختلفة، وفى أواخرعام 2013 إستحدثت الشركة خدمة جديدة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وهى إنشاء الشبكات الطبية لتوصيل الأكسجين والهواء إلى غرف المرضى والعناية المركزة وغرف العمليات وذلك بإستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة فى هذا المجال.

كما تم إنشاء شبكات الغازات الطبية لبعض المستشفيات المدنية نذكر منها مستشفى معهد ناصر، مستشفى الحسين الجامعى ، مستشفى الزقازيق العام ، مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، كذلك إنشاء شبكات الغازات الطبية لبعض المستشفيات العسكرية.

وفى عام 2019 تم إنشاء مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 بطاقة 100 طن / يوم من الأكسجين السائل.

مصانع المبيدات والمخصبات الزراعية السائلة والصلبة

أنشأت الشركة مصنعاً للكيماويات الصلبة عام 1984 بطاقة إنتاجية 500 طن سنوياً، كما تم إنشاء مصنع السوائل الزراعية عام 1987 بطاقة إنتاجية 6000 طن فى العام، وتم إنشاءمصنعالمبيدات الزراعية الصلبة عام 2005 بطاقة إنتاجية 4500 طن سنوياً، وتم تطوير وتحديث معدات هذه المصانع وهى تعمل بكفاءة تامة لخدمة قطاع الزراعة بمصر بما يحقق مقاومة أمراض النباتات والآفات حفاظاً على الثروة الزراعية.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

مصانع الأيروسولات

كان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة الريادة فى صناعة الأيروسولات بمصر وذلك بإنتاج المبيدات الحشرية المنزلية الشهيرة "بيروسول"، حيث تم إنشاء مصنع الأيروسولات رقم 1عام 1972 بطاقة 2000 عبوة / ساعة ، وتم تطويره عام 1982 لتصل طاقته إلى 4000 عبوة / ساعة، وتطويراً لهذه الصناعة تم إنشاء مصنع الأيروسولات رقم 2 عام 1984 بطاقة إنتاجية 6000 عبوة / ساعة/، وأُضيف مصنعاً لإنتاج الأيروسولات رقم 3 عام 1987 بطاقة إنتاجية 5000 عبوة / ساعة .

وإستكمالاً لمسيرة النجاح بعد أن أصبح منتج البيروسول هو المنتج رقم واحد فى جمهورية مصر العربية تم إفتتاح مصنع الأيروسولات الجديد رقم 4 بطاقة إنتاجية 12000عبوة / ساعةعام 2016، وذلك بغرض تغطية إحتياجات السوق المحلية المتزايدة من الأيروسولات وكذا متطلبات التصدير للأسواق الخارجية بالدول العربية والأفريقية.

مصانع الكلور والصودا الكاوية

مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 1 بتكنولوجيا الخلايا أحادية القطبية عام 1993 بطاقة إنتاجية 15طن/يوم ، و مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 2 بتكنولوجيا الخلايا "أحادية القطبية" عام 1995 بطاقة إنتاجية 30طن/يوم، وهذين المصنعين مازالا يعملان بكفاءة عالية بفضل خطط الصيانة الدورية وسلامة التشغيل التى تقوم بها شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 3 بتكنولوجيا الخلايا "ثنائية القطبية" عام 2006 بطاقة إنتاجية 35طن/يوم، مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 4 لإنتاج الكلور بطاقة 85 طن / يوم لتتضاعف الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكلور السائل بالشركة وتصل إلى خمسين ألف طن من الكلور سنوياً.

وتقوم شركة النصر للكيماويات بتزويد 31 شركة م نشركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصروأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة، هذا بالإضافة إلى إنتاج الشركة لنحو 95 ألف طن من مادة الصودا الكاوية السائلة والتى يتم توريدها إلى شركات قطاع الكهرباء، شركات إنتاج السكروالغزل والنسيج، وشركات صناعة الورق إضافة إلى العديد من المصانع المختلفة.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

مصنع إنتاج فوق أكسيد الهيدروجين

- تم الإنشاء عام 2019 بطاقة (23) ألف طن سنوياً ويستخدم فوق أكسيد الهيدروجين في صناعة المنسوجات والورق وفى العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولصالح قطاع البترول.

مصنع إنتاج خزانات ومواسير الفيبرجلاس

مصنع لإنتاج الفيبرجلاس لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة.

مصنع إنتاج المطهرات والمعقمات

تم إنشاء هذا المصنع بناءً على توجيهات القوات المسلحة لدعم الجهود الطبية فى الوقاية أثناء جائحة كورونا حيث تم إنتاج المعقمات بأشكالها المختلفة سواء للأفراد أو الأسطح وإمداد الجهات المختلفة بالدولة بالكمامات المسطحة والكمامات عالية الترشيح طراز N95 بطاقة إنتاجية تصل الى 120 الف كمامة يوميا.

وجاءت فكرة إنشاء فرع للشركة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم على مساحة 200 فدان، وذلك لإنشاء مصنعاً جديداً لإنتاج الشبة السائلة والصلبة فى مايو 2006 بطاقة 150 ألف طن من الشبة السائلة وكذا 25 ألف طن من الشبة الصلبة سنوياً.

تلى ذلك إنشاء مصنعاً آخراً فى أكتوبر من عام 2011 لإنتاج الشبة السائلة بطاقة 200 ألف طن سنوياً، وذلك لدعم شركات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية حيث تقوم الشركة بإمداد نحو 27 شركة لمياه الشرب والصرف الصحى وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة بالشبة السائلة والصلبة اللازمتين لتنقية مياه الشرب.

ولتكامل منظومة إمداد الشبة السائلة لشركات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى قامت شركة النصر للكيماويات الوسيطة بدءاً من عام 2007 بتقديم خدمة جديدة وهى تركيب خزانات الشبة السائلة بمحطات المياه ، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى المطلوب لها بواسطة أطقم فنية مدربة تدريباً فنياً عالياً.

وشركة النصر للكيماويات الوسيطة حريصة كل الحرص على ألا تقل معدلات إنتاج الكلور والشبة لضمان تدفقهما لتحقيق إستمرار وإنتظام العمل داخل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية وكذا تأمين وصول عربات الأكسجين السائل إلى كافة المستشفيات لتأمين إنتظام العملية الطبية إيماناً منا بأن هذا هو جزء من واجبنا الوطنى تجاه شعب مصر العظيم لتأمين وصول هذه المنتجات الإستراتيجية على مدار الساعة.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

مصانع حامض الكبريتيك المركز

تعتمد مصانع مجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم على حامض الكبريتيك المركز كمادة خام محورية ولهذا تم إنشاء:

مصنع حامض الكبريتيك المركز رقم 1 عام 2008 بطاقة إنتاجية 150 ألف طن فى العام.

ثم تم إنشاء مصنع آخر لإنتاج حامض الكبريتيك المركز رقم 2 عام 2013 بطاقة إنتاجية 150 ألف طن فى العام لتلبية إحتياجات مصانع المجمع.

مصانع الأسمدة

فى ضوء إحتياج قطاع الزراعة بمصر للأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية، قامت شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإنشاء مصنعاً لإنتاج سماد سلفات البوتاسيوم عام 2008 بطاقة 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك فى العام

القطاع الأول

تم إنشاء مصنع سماد أحادى سوبر الفوسفات المحبب رقم 1 عام 2008 أيضاً بطاقة 150 ألف طن سنوياً، وفى عام 2011 تم إنشاء مصنع الإنتاج الأسمدة المركبة NPK بطاقة 70 ألف طن فى العام من الأسمدة المركبة المتنوعة وسماد الداب "ولأول مرة فى مصر".

القطاع الثانى

مصانع حامض الفوسفوريك التجارى والنقى والذي يشمل 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك التجارى بطاقة إجمالية 600 ألف طن / عام ، و 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى "ولأول مرة في مصر" بطاقة سنوية 100 ألف طن، ووحدة معالجة حامض الفلوروسيليسك بطاقة (600) طن / يوم.

القطاع الثالث

مصنع الأسمدة تامة الذوبان، وهو مصنع لإنتاج سماد الداب و الماب البللورى تام الذوبان فى الماء "ولأول مرة في مصر" بطاقة (100) ألف طن /عام.

القطاع الرابع

مصانع الأسمدة المحببة، ويشمل مصنع سماد الداب المحبب بطاقة 360 ألف طن سنوياً، و مصنع سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة سنوية قدرها 250 ألف طن.

القطاع الخامس

المرافق الصناعية وتتكون من:

1- محطة مياه التشغيل بسعة تخزينية 22000 م3.

2- محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 450 م3/ ساعة.

3- محطة الغاز الطبيعي بطاقة 400000 م3 / يوم.

4- محطة انتاج الكهرباء بطاقة 65 ميجا وات / ساعة.

5- وحدة إنتاج البخار بطاقة 230 طن/ يوم.

6-وحدة إزالة عسر المياه بطاقة 180 م3 / ساعة.

7- وحدة مياه التبريد بطاقة 1200 م3 / ساعة.

8- وحدة الهواء المضغوط بطاقة 170 م3 / دقيقة.

9- نظام مقاومة وإطفاء الحرائق.

10-قناة الحماية من السيول.

الوحدات الإدارية والخدمية وتتكون من:

1- محطة تحلية مياه البحر بطاقة 32000 م3 / يوم تم رفعها لتصبح 64000 م3/يوم.

2- رصيف بحرى متخصص لتخزين وتحميل سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب وسماد الداب المحبب "صب" وسماد الماب/الداب البللورى كامل الذوبان "المعبأ" وحامض الفوسفوريك التجارى والنقى.

3- مدينة سكنية للعاملين بالمجمع.

4- ملاعب رياضية وفرع طبى متكامل

وبإنشاء مصانع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم يبلغ الإنتاج الإجمالى للشركة من الأسمدة / حوالى مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسية / لخدمة قطاع الزراعة بمصر.

كما يتم تصدير فائض منتجات الشركة لنحو 55 دولة منها "إيطاليا - أسبانيا - رومانيا - اليونان - ماليزيا – فيتنام – سورينام – تايلاند – زيمبابوى - تنزانيا - مدغشقر– غانا - الكويت – الأردن – السودان - لبنان - البرازيل – تشيلى – كولمبيا - أروجواى" وغيرها من الدول المختلفة.