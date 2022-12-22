تجديد حبس عاطل لتنقيبه عن الأثار بحلوان

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بدائرة القسم ومصرع صديقه أثناء عمليات الحفر.

وكانت قد قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بدائرة القسم ومصرع صديقه أثناء عمليات الحفر.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، وتكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكان قد لقي شخص مصرعه صعقاً بالكهرباء اثناء قيامه وأخر بالتنقيب عن الاثار داخل عقار بحلوان وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة توفى متأثراً بإصابته بجرح قطعى بالظهر والكتف الأيمن وسحجات متفرقة إثر صعق كهربائى.

بالإنتقال وسؤال صديق المتوفى (عاطل - مقيم بدائرة القسم) قــرر بأنه حال قيامه ، وصديقه المتوفى بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم صعقه التيار من موتور الغطس وسقط أرضا داخل حفرة بالطابق الأرضى نتج عنه إصابته، والتى أودت بحياته .

وتبين من المعاينة وجود حفرة بالعقار محل الواقعة بعمق 9 متر بالطابق الأرضى وأدوات الحفر والتنقيب ، كما أمكن ضبط مالك العقار .

وبمواجهته أيد ما سبق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.