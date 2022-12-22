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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون بين الزراعة ومعلومات الوزراء في متابعة الأسواق

وزير الزراعة
وزير الزراعة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وفداً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز  والمشرف على قطاع موارد البيانات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، من خلال صندوق الخدمات الاحترافية.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية توافر البيانات المدققة لدعم اتخاذ القرار، فضلا عن التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية مشيداً بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء والاشادات الدولية التى حصل عليها المركز .

وشدد القصير على أهمية العمل على إعداد منظومة للربط وتداول المعلومات بين الوزارة وكافة المديريات الزراعية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وذلك لاعداد دراسات احصائية وتقارير دورية مدققة تساعد على سرعة اتخاذ القرار، لافتا الى أن الوزارة أعدت قواعد بيانات لعدد من المجالات يمكن البدء بها واعتبارها اللبنة الأولى لبناء منظومة متكاملة لقواعد البيانات.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك، متابعة الأسواق وتوفير تقارير بشأن المتغيرات و الانحرافات التى قد تظهر وأسبابها مع ربط منظومة متابعة أسعار الأسواق على مستوى المحافظات بالتطبيقات الخاصة بوزارة الزراعة، اضافة الى تفعيل اللوحات المعلوماتية؛ لبيان حركة المنتجات و المحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الاراضى وتطوير منظومة الارشاد الزراعى الاليكترونى واستخدام الوسائل الرقمية الخاصة بالوزارة والتي تستهدف خدمة و توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة، كتطبيق العيادة الزراعية و مساعد الفلاح الذكى.

وأكد القصير أيضا على أهمية العمل المشترك على تصميم وتنفيذ برامج تدريبة من خلال ورش عمل للعاملين بمديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، مع صندوق الخدمات الاحترافية، وذلك لتفعيل المنظومة فى أسرع وقت ممكن لضمان تحقيق أعلى نسبة تدقيق للبيانات المستخدمة .


وخلال الاجتماع نقل اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز  و المشرف على قطاع موارد البيانات  تحيات رئيس المركز، كما أثنى على جهود الوزارة فى تحقيق الامن الغذائى للمواطنين مشيداً بالجهود المبذولة فى الفترة الاخيرة لدعم و تنمية القطاع الزراعى.

كما اعرب عن ترحيبه بالعمل المشترك في مجالات التعاون المقترحة والمتضمنة لوحات البيانات المعلوماتية و نظم ادارة المعرفة والتطبيقات المتاحة وانظمة العرض الاحترافى للبيانات والصور، كما تم الاتفاق على آلية التعاون و التنسيق المستقبلى والبدء فى تشكيل فرق عمل من الجانبين لتعظيم الجهود فى مجالات التحول الرقمى لقطاع الزراعة .

الزراعة مجلس الوزراء الوزراء تقارير المتغيرات

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