21 نوعًا.. ضبط سوبر ماركت شهير في المنصورة يعرض سلعًا منتهية الصلاحية |صور

تمكنت حملة تموينية بالدقهلية برئاسة دكتورة شيماء الهندي رئيس قسم الرقابة ، الهام سامي الكناني ، دكتور أحمد رزق خضير و غالية سعد عبدالعزيز مأموري الضبط القضائي بالرقابة التجارية وبإشراف وكيل وزارة التموين بالدقهلية من ضبط سوبر ماركت شهير بالمنصورة بعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مخالف لقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ الخاص بقمع الغش و التدليس التجاري وقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك وقانون ١٠ لسنة ٦٦ الخاص بمراقبة الأغذية.



المضبوطات عبارة عن 21 نوع سلع غذائية مختلفة الأنواع و الأحجام شملت منتجات ألبان و ومنتجات لحوم مصنع ومشروبات غازية و حلوي للأطفال وتقدر عددها بـ ٩٤ قطعة منتهيه الصلاحية بإجمالي وزن ٦٠ كجم.

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