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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات بالجملة للاتحاد السكندري عن مباراة سيراميكا كليوباترا غدا

صدى البلد

 

اختار زوران المدير الفني لفريق الاتحاد قائمة مباراة غداً امام سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الأسبوع  التاسع من الدوري والتي سوف تقام علي ملعب استاد برج العرب في الخامسة مساءا.


وجاءت القائمة كالتالي:

المهدي سليمان وعمرو خليل وهشام صلاح وجافين ومحمد صالح ومحمود علاء وصبري رحيل وكريم الديب ومورو وابراهيم حسن 
أوستين أموتو جزع شديد بأربطة الكاحل وخالد صبحي واحمد عيد وعمر فتحي وناصر ناصر و عبد الغني محمد واحمد السيد غريب و السيد سالم واحد عادل ميسي وعبد الله نصيب ومحمود عبد العزيز  وفوزي الحناوي وبلال السيد ومابلولو .
ويغيب عن الفريق كل من :
استون اموتو تمزق بالعضلة وخالد الغندور والتهاب وتر اكيليس ومصطفى إبراهيم شد بالعضلة الأمامي ومروان عطية لحصولة علي الانذار الثالث.

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