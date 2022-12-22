هالة سرحان بعد زيارتها المتحف المصري: أحبك وافتخر بك يا بلدي

شاركت الإعلامية هالة سرحان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هالة سرحان خلال زياتها للمتحف المصري وعلقت قائلة" الهيبة والبهاء والرهبة والجمال والفخامة والفخر والفرحة وانت داخل المتحف الكبير ورمسيس العظيم في استقبال الزائرين.



وتابعت "افتتاح المتحف الرسمي سيكون باذن الله اهم حدث حضاري ثقافي عالمي في ٢٠٢٣ توقعوا انبهار دول العالم اجمع بإرث المصريين. احبك وافتخر بك يابلدي الغالية"

تعد الدكتورة هالة سرحان أحد أهم مؤسسي برامج التوك شو في مصر والوطن العربي، حيث سجلت تاريخا كبيرا في مجال الإعلام، ولها حلقات مميزة مع العديد من مشاهير المجتمع.