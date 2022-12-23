شبانة: فيتوريا أبدى إعجابه بـ"دغموم" وصدم بعد علمه بجنسيته

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا بأن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كان حريص على مدار الاسبوعين الماضيين، لمتابعة أحد لاعبي المصري البورسعيدي، بعدما أعجب بمستواه المميز، وكان يرغب في ضمه لكنه فوجئ بأنه لاعب جزائري.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن فيتوريا كان حريص على متابعة عبدالرحيم دغموم لاعب المصري، وأبدى إعجابه بقدراته الفنية، لكن فوجئ بأنه لاعب جزائري، بعدما تواصل مع أيمن عبد العزيز وحازم إمام.

وكشف أنه تعرض للصدمة، بعدما علم بأنه لاعب جزائري وليس مصري.

واشار إلى أن فيتوريا، طلب تقديم الجهاز المعاون لقائمة تشمل جميع اللاعبين المحترفين بالدوري المصري في كل الأندية، ومراجعتها قبل متابعة المباريات للتركيز على اللاعبين المحليين.