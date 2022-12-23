بركات يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع هداف النجم الساحلي وموقف ياسر إبراهيم

كشف محمد بركات عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب التونسي الصاعد محمد الضاوي هداف فريق النجم الساحلي لضمه في شهر يناير المقبل.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي يفاوض الضاوي منذ فترة بعد متابعته في بطولة كأس العرب للشباب وظهوره بمستوى طيب في الدوري التونسي هذا الموسم.



وأضاف:" الصفقة أصبحت قريبة للغاية من الأهلي خاصة أن الفريق الأحمر لديه مستحقات مالية متأخرة لدى النجم الساحلي بشأن قيمة صفقة سليماني كوليبالي".



وأشار إلى أن الضاوي لاعب موهوب وصغير السن وسيكون إضافة جيدة للأهلي موضحاً أن الفريق الأحمر يسعى لتدعيم صفوفه بالصورة المطلوبة في الفترة القادمة قبل كأس العالم للأندية.



وأكد أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي موضحاً أن الأهلي يتجه للحفاظ على عناصره الأساسية.