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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنت السبب.. هجوم عنيف من شوبير على كولر عقب فوز الاهلي امام فاركو

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة شديدة اللهجة ل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول عقب الفوز أمس أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن أداء الأهلي حتي الآن متذبذب للغايه مشدد أن أداء الفريق أصبح يتراجع للغايه في الشوط الثاني للمباريات.

 

وأضاف شوبير، أن لاعبي الاهلي أصبحوا لا يبحثوا عن اضافه هدف ثاني وثالث وهو ما يتسبب في عوده المنافس لاجواء المباراة وإحراز أهداف. 

وتابع أن مارسيل كولر هو المسؤول الأول عن تلك الازمه بسبب عدم تحديد راس حربه صريح للفريق حيث أنه في بعض الأوقات يشارك برونو سافيو , شادي حسين أو احمد شريف أو حسام حسن مشدد أن العناصر النجوميه فقدت الثقه تماما في امكانيها بسبب هذا الأمر.

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واضاف أن كولر لو حدد من البدايه اسم راس الحريه كان سيكتسب خبرات و ثقه وكان الأهلي سيجني ثمارها حاليا.

 

وكان الأهلي حقق فوز صعب  أمس أمام فاركو بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري.

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