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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من خالد الغندور على قرار كلاتنبيرج بشأن مباراة الأهلي

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي تحليل كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة لواقعة طرد عمر كمال نجم فيوتشر أمام الأهلي.

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” تعليقا علي القرار: "أنا شايف إن كلاتنبرج متفق علي طول من أول السنة".


وكان أمين عمر حكم مباراة الأهلي وفيوتشر أشهر البطاقة الحمراء فى وجه اللاعب عمر كمال عبدالواحد بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المعروفة ب ـ VAR  بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية


بينما كشف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسباب تأخر الفوز أمام فاركو للدقيقة الأخيرة من المباراة فى الدوري الممتاز  اليوم.


وحقق الأهلي فوزا مثيرا على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

 

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد وأهدرنا عدة فرص والخطورة كانت لنا وتقدمنا في النتيجة ، المشكلة في الشوط الأول كانت أننا أهدرنا العديد من الأهداف وكان يفترض أن نتقدم بنتيجة كبيرة".

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تعليق صادم من خالد الغندور على قرار كلاتنبيرج بشأن مباراة الأهلي

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