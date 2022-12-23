أشرف زكي عن ترشحه مرة أخرى لنقابة الممثلين: "تعبت من عدم التقدير"..فيديو

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تعبه من عدم التقدير خلال اداؤه العمل العام، قائلا: "تعبت من عدم التقدير وتوقعوا مني مفاجئة ولكن مش عايز اتكلم عن موقفي من خوض انتخابات النقابة القادمة".

وكشف أشرف زكي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم ، على قناة القاهرة والناس، عن أن البعض يبث سموم ضده ويزعم أنه يتلقى ترشيحات الفنانين المشاركين في الأعمال الفنية، قائلا: "في موضة بتطلع وتختفي أن في بعض الناس تبث السموم في بعض الناس، وفي ناس بتقول أني بعطي واختار ترشيحات الفنانين في المسلسلات والاعمال وأنا مش مقطع الدنيا شغل وللصبر حدود".

واشار الدكتور أشرف زكي، إلى أن بعض الزملاء الفنانين يصدقوا هذه الشائعات، وعلق قائلا: "اتحدى أن مخرج أو منتتج يقول اني بعمل كده وبتلقى ترشيحات، وفي زملاء بيصدقوا وأنا لا املك القدرة أن اكلم المنتجين والمخرجين".