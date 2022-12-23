أفراح الوسط الفني والمشاهير.. خطوبة سهر الصايغ وكتب كتاب شذى وزغاريد في منزل الحضري

شهدت نهاية الأسبوع الحالية حالة من الأفراح والمناسبات الخاصة بالمشاهير والفنانين، كان أبرزهم في ليلة واحدة 4 احتفالات في أماكن مختلفة للنجمات سهر الصايغ وشذى ورنا رئيس، وفي منزل عصام الحضري.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان انفصال الفنانة صابرين عن والد أبنائها بعد ارتباط دام 20 عاما، وخلال أيام من طلاق الفنانة غادة عبد الرازق من زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وتقلب الوسط الفني ما بين الأفراح والأحزان بشكل مستمر.

خطوبة رنا رئيس

احتفلت الفنانة رنا رئيس بخطبتها على صديقها السابق من خارج الوسط الفني، بعدما تقدم لها على الهواء في برنامج معكم منى الشاذلي، وتم قراءة الفاتحة في حفل عائلي صغير منذ أيام.

وتكرر احتفال رنا رئيس مساء الخميس بخطبتها في حفل جديد من نوعه، وارتدت فستان مختلف بحضور زملائها من داخل وخارج الوسط الفني، في ظل احتفالها أيضا بطرح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي.

خطوبة سهر الصايغ

احتفلت النجمة سهر الصايغ بخطبتها على طبيب الأسنان أ.د صلاح العباسى – أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان بـ"قصر العينى"، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد عائلة سهر وخطيبها.

ومن المعروف أن سهر الصايغ تخرجت من كلية طب الأسنان ومازالت تمارس المهنة حتى الآن إلى جانب عملها الفنى ولكن ليس لديها عيتادة خاصة، وأكدت فى احد لقاءاتها على أنها لن تترك مهنة الطبيبة فى المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها وذلك بجانب عملها فى التمثيل.

كتب كتاب شذى

احتفلت المطربة شذى بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني اسمه وليد، مساء الخميس، ونشرت صور وفيديوهات من الحفل الذي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وفاجآت شذى أصدقائها بخبر عقد قرانها، بعدما ظهرت منذ أيام في لقاء تلفزيوني وتحدثت عن زملائها بالوسط الفني، وعلاقتها معهم، وشهد على عقد القران الفنان هيثم شاكر.

زواج ابنة الحضري

احتفل مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري بعقد قران ابنته شاهندا في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط، ومن المقرر أن تحتفل الأسرة بحفل زفاف كبير قريبا.

يأتي ذلك بعد عام من احتفال الكابتن عصام الحضري بخطبة ابنته شاهندا على شاب يدعى عمرو صلاح، وحضره العديد من الشخصيات العامة.