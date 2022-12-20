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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تتعاقد على مسلسل بابا المجال

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تعاقدت الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في بطولة مسلسل «بابا المجال» مع النجم مصطفي شعبان، وإخراج أحمد خالد موسي، والذي بدأ تصويره أول ديسمبر الجاري.

وبعد فترة طويلة من التحضيرات وجلسات العمل التي جمعت بين مصطفى شعبان، والمخرج أحمد خالد موسي ومهندس الديكور خالد أمين، قرر صناع مسلسل «بابا المجال» بدأ تصوير أولى مشاهد العمل يوم أول ديسمبر المقبل.

مسلسل بابا المجال 

مسلسل «بابا المجال» بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبة حسن، فرح يوسف ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2023.

سهر الصايغ مسلسل بابا المجال بابا المجال مصطفى شعبان

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