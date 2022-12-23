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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعيد الفقي: اتجاه عرضي مصحوب بتكوين مراكز شرائية بالبورصة الأسبوع المقبل

صدى البلد

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن حالة من الترقب والانتظار سيطرت على اداء المتعاملين بالبورصة المصرية نهاية تداولات الاسبوع انتظارًا لقرار المركزي المصري بشأن سعر الفائدة زالذي جاء برفع سعر الفائدة 3% أعلى نسبة خلال العام والتي بلغت إجمالي 8% خلال عام 2020 لمواجهة التضخم.

وأضاف أن حالة الترقب كانت مصحوبة بعمليات جني ارباح بعد وصول المؤشر الرئيس أعلى مستوى 15000 نقطة والان لدينا مستوى دعم مهم عند 14100 نقطى بعد كسر مستوى 14600 نقطة.

ويتوقع  الفقي حالة عرضية مصحوبة بتكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق وان يكون تأثير رفع الفايدة محدود جدا حيث ان ذلك كان متوقعا وقد استبق السوق قرار المركزي لذلك.

وبالنسبة لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفقي انه لديه مستوى دعم عند 2700 نقطة متوقعا ان لا يقترب منه حيث ان اسعار الاسهم مازلت جاذبة جدا للاستثمار في هذا التوقيت في ظل انخفاض القوي الشرائية.

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