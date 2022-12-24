مواعيد مباريات اليوم السبت 24-12-2022 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 24 -12-2022، إقامة عدة مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري المصري والدوري التركي.

وتقام في الدوري الممتاز 4 مباريات بالجولة التاسعة، أسوان ضد إنبي وحرس الحدود مع البنك الأهلي وغزل المحلة مع فاركو وفيوتشر يواجه طلائع الجيش.

وفي الدوري التركي، تلعب 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-12-2022 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري المصري اليوم:



إنبي × أسوان، تقام المباراة في تمام الساعة 2:45 توقيت القاهرة، 3:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت 1.

حرس الحدود × البنك الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 3.

غزل المحلة × فاركو، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2.

فيوتشر × طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مباريات الدوري التركي اليوم:

هاتاي سبور × جيرسونسبور، تقام المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت القاهرة، 1:30 بتوقيت السعودية.

قاسم باشا × سيفاس سبور، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

طرابزون سبور × فنربخشة، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة:

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في سوبر كرة السلة "رجال" مساء اليوم السبت 24 شهر ديسمبر، في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة أون تايم سبورت 3.