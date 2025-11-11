عبد الله المغازي: كل صوت سيكون فارقًا خاصة مع المرشحين المستقلين

كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن انتخابات مجلس النواب الجارية حاليا ساخنة، موضحًا أن الصعيد يتسم بالناحية القبلية، ما يجعل المنافسة ساخنة، خاصة للمرشحين المستقلين.

وقال المغازي، خلال حواره مع الإعلامية سارة مجدي وأحمد دياب، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، على قناة “صدى البلد”، إن هناك حشدا كبيرا في انتخابات مجلس النواب أمام لجان الاقتراع.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن كل صوت سوف يكون فارقًا، خاصة مع المرشحين المستقلين، مشيرا إلى أن هناك بعض الناخبين يفضلون الذهاب للجان في الساعات الأخيرة لعملية التصويت.

ولفت إلى أن ما يحدث من حشد جماهيري في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى يجعل المرحلة الثانية أكثر سخونة من حيث الحشد الجماهيري، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية.

