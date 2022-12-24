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ديني

بحضور وفد أئمة الجزائر.. انطلاق أول مقرأة مسجدية "مجودة" بمسجد الحسين

صدى البلد

عقدت أول مقرأة مسجدية مجودة لكبار القراء برواية حفص من مسجد الحسين (رضي الله عنه) صباح اليوم السبت، برئاسة فضيلة القارئ الشيخ/ محمود الخشت ، وعضوية كل من: القارئ الشيخ / طه النعماني ، والقارئ الشيخ/ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ/ محمود الطوخي ، والقارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ/ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم خليف، وإشراف فني الأستاذ/ عبد العزيز عمران، وبحضور وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، والشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور/ محمود خليل مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور/ سعيد حامد بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ/ محمد ملكة عضو الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وجمع غفير من رواد المسجد.


وفي مفتتح جلسة التلاوة المباركة وجه القارئ الشيخ/ محمود الخشت رئيس المقرأة الشكر والعرفان نيابة عن قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية جميعًا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ما يقوم به من عناية للقرآن الكريم ورعاية أهله، واهتمام وزارة الأوقاف باستحداث الأنشطة القرآنية التي لم تُسبق إليها، ومنها هذا الحدث الفريد بإطلاق أول مقرأة مسجدية مجودة لكبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية.

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