حالة ترقب لمباراتي الأهلي والزمالك في الدوري.. شاهد ماذا قالت الجماهير

يشهد الدوري المصري منذ انطلاقته شرسة بين الأهلي والزمالك، ودخل القطبان في منافسة مبكرة فأبناء ميت عقبة يسعون إلى تحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، بينما يسعى المارد الأحمر إلى استعادة اللقب المفضل له ولجماهيره.



ويلعب الزمالك مع المقاولون بينما يواجه الأهلي فريق سموحة، مساء اليوم، واستطلعت عدسة صدى البلد رأي الجمهور حول توقعاتهم للقاءين.



قال إبراهيم: الزمالك مواجهته أسهل من الأهلي، وأتوقع فوز الزمالك، وفوز الأهلي أو التعادل مع سموحة.



بينما قال ثروت: الأهلي سينتصر على سموحة ليستمر في الصدارة والزمالك سيتعادل مع المقاولون.



وأضاف محمد: أعتقد أن الأهلي والزمالك سيفوزون في كل اللقاءات القادمة حتى يتلاقوا سويا ومن بعدها ستظهر ملامح من سيكون في المركز الأول أو الثاني.