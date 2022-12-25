عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. عمر غادة عادل الحقيقي وصلة قرابتها بـ شمس البارودي

غادة عادل
غادة عادل

تحتفل الفنانة غادة عادل اليوم بعيد ميلادها الـ 48 حيث قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة والتى نالت إعجاب الجمهور عند عرضها، حيث خطفت الأنظار إليها منذ الظهور الأول لها فى فيلم “صعيد فى الجامعة الأمريكية”. 

حياة غادة عادل

درست غادة عادل المحاسبة بمعهد فى ليبيا، حيث ولدت وعاشت فترة طويلة من عمرها هناك، إذ انها تتحدث اللهجة الليبية بإجادة شديدة، لدى غادة عادل 4 اشقاء، ولد وثلاثة بنات، وقد تولت زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها، مؤكدة انها كانت بمثابة والدة ثانية لها ، حتى أنها لم تكن تكتشف انها لست والدتها إذا لم يخبروها.

قدمت غادة عادل عدد من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو التيلفويون ولعل من ابزر أفلامها “ملاكى إسكندرية، فى شقة مصر الجديدة، عبود على الحدود، 55 إسعاف، حمادة يلعب، على جثتى، ابن القنصل، أهواك”. 

تونشا شارما تتخلص من حياتها فى ظروف غامضة

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

كما قدمت عدد من المسلسلات، منها زيزينيا  مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين ولعل أخرها مسلسل “احلام سعيدة” مع الفنانة يسرا. 

غادة عادل وشمس البارودى 

وما لا يعرفة الكثيرون أن الفنانة شمس البارودى هى خالة الفنانة غادة عادل، إلا أن الأخيرة أكدت فى إحدى اللقاءات التليفزيوينية، أنها لا تتحدث كثيرًا عن فنها بسبب قرار اعتزالها، حيث إنها لا تحب أن تكون مادة للحديث التليفزيونى.

وكانت متزوجة من المخرج مجدي الهواري ولديها خمسة أولاد، ولكنهما قررا الانفصال منذ عام تقريبا، مؤكدة أن السبب في الانفصال خلافات زوجية وقررا الانفصال فى هدوء. 

غادة عادل الفنانة غادة عادل عيد ميلاد غادة عادل اعمال غادة عادل اخبار غادة عادل Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

ذروة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

انخفاض الدولار 12 جنيها والذهب يفقد 40 .. ماذا يحدث في الأسواق؟

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

خلال أيام.. 4 نجوم يرحلون عن الأهلي مجاناً

موضوعات متعلقة

حصاد مزيكا 2022| تنافس كبير بين عمرو دياب وتامر حسني وحماقي.. وبهاء سلطان يعود بقوة إلى الساحة الغنائية

أخبار الفن| رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف تظهر مع زوجها.. سعد لمجرد مع الشيف بوراك

فنانة معروفة.. تعرف على حفيدة نعيمة الصغير في ذكرى ميلادها

في ذكرى ميلاده.. مشوار سامي سرحان وتحوله لأيقونة على السوشيال ميديا

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

سيد الغرام.. كليب أصالة وأسماء لمنور يحصد 1.5 مليون مشاهدة في يوم

في ذكرى ميلادها .. قصة خشونة صوت نعيمة الصغير

قبل حفله في مصر.. سعد لمجرد بمطعم الشيف التركي بوراك

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. سقوط أمطار غزيرة خلال ساعات على تلك المناطق

الصناعات الهندسية: 1500 مصنع تدار على أعلى مستوى وبأيدي عمال مصر

تهديد للحياة.. لماذا تعد عاصفة أمريكا الثلجية الأسوأ منذ عقود؟

جنرال أمريكي يكشف المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية

خوفًا من كورونا.. صيني يتناول طعامه بمنقار مثل الطيور|شاهد

بعد فسخ عقده.. الوداد المغربي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونشا شارما تتخلص من حياتها فى ظروف غامضة

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

فيديو

اتقبض عليه في ساعات.. اعترافات صاحب فيديو كراتين الملايين "فيديوجراف"

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ