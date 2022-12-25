في عيد ميلادها.. عمر غادة عادل الحقيقي وصلة قرابتها بـ شمس البارودي

تحتفل الفنانة غادة عادل اليوم بعيد ميلادها الـ 48 حيث قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة والتى نالت إعجاب الجمهور عند عرضها، حيث خطفت الأنظار إليها منذ الظهور الأول لها فى فيلم “صعيد فى الجامعة الأمريكية”.

حياة غادة عادل

درست غادة عادل المحاسبة بمعهد فى ليبيا، حيث ولدت وعاشت فترة طويلة من عمرها هناك، إذ انها تتحدث اللهجة الليبية بإجادة شديدة، لدى غادة عادل 4 اشقاء، ولد وثلاثة بنات، وقد تولت زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها، مؤكدة انها كانت بمثابة والدة ثانية لها ، حتى أنها لم تكن تكتشف انها لست والدتها إذا لم يخبروها.

قدمت غادة عادل عدد من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو التيلفويون ولعل من ابزر أفلامها “ملاكى إسكندرية، فى شقة مصر الجديدة، عبود على الحدود، 55 إسعاف، حمادة يلعب، على جثتى، ابن القنصل، أهواك”.

كما قدمت عدد من المسلسلات، منها زيزينيا مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين ولعل أخرها مسلسل “احلام سعيدة” مع الفنانة يسرا.

غادة عادل وشمس البارودى

وما لا يعرفة الكثيرون أن الفنانة شمس البارودى هى خالة الفنانة غادة عادل، إلا أن الأخيرة أكدت فى إحدى اللقاءات التليفزيوينية، أنها لا تتحدث كثيرًا عن فنها بسبب قرار اعتزالها، حيث إنها لا تحب أن تكون مادة للحديث التليفزيونى.

وكانت متزوجة من المخرج مجدي الهواري ولديها خمسة أولاد، ولكنهما قررا الانفصال منذ عام تقريبا، مؤكدة أن السبب في الانفصال خلافات زوجية وقررا الانفصال فى هدوء.