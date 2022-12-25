الزنط: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الحقوق والواجبات ويحافظ على الأسرة المصرية

أكد دكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا، هو قرار صائب خاصة أنه سيكون به نوع من العدالة وسيكون به توضيح شديد لكافة تفاصيل مشاكل الأسرة.

وقال سعد الزنط، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيحدد الحقوق والواجبات للرجل والمرأة، وسيحافظ على الأسرة المصرية.

وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أنه تمنى أن يكون هناك نوع من الضغط الأدبي على الرجل والمرأة، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري.

فلسفة القانون هو الردع

وأشار سعد الزنط إلى أن فلسفة القانون هو الردع، والسيطرة على المشاكل التي تحدث.

