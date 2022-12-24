الرئيس يوجه بإنشاء صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا لمواجهة التحديات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين؛ لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة؛ وذلك حفاظاً على الترابط الأسري، ومستقبل الأنجال.

جاء ذلك؛ خلال متابعة الرئيس لأعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفق ما أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كما وجه الرئيس أن تكون صياغة القانون الجديد، مبسطة ومفصلة؛ على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه، واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.