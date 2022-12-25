شاهد| بينصب على المواطنين.. مسئول وزارة الإسكان المزيف في قبضة مباحث القاهرة

انتحل سائق صفة مسئول بوزارة الإسكان للنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تخصيص شقق لهم، وتم اكتشاف أمره وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من مسئول بإحدى الجهات الحكومية بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفته الشخصية والوظيفية للنصب على إحدى السيدات والحصول منها على مبلغ مالى نظير توفير شقة سكنية.

وفور إخطار اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وجه بسرعه إجراء التحريات لتحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق مقيم بالمقطم "له معلومات جنائية"، تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على "سيارة "مستأجرة" - بطاقة رقم قومى مقلدة باسم وصورة المتهم مدون بها "صفة وظيفية منتحلة" - جهاز لاب توب - طلقة خرطوش - 5 هواتف محمولة - أكلاشيه - إستمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية"، وجميعها يتم استخدامها من قبل المواطنين لشراء وحجز الوحدات السكنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة مُنتحلا صفة المبلغ، وأقر بارتكابه واقعة النصب على السيدة وتحصله منها على مبلغ مالى مقابل تخصيص وحدتين سكنيتين لها ولنجلها مستعيناً بزوجته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان).

أمكن ضبط زوجة المتهم، وبمواجهتها بأقوال المتهم أيدتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.