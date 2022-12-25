عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد| بينصب على المواطنين.. مسئول وزارة الإسكان المزيف في قبضة مباحث القاهرة

المتهم وزوجته
المتهم وزوجته

انتحل سائق صفة مسئول بوزارة الإسكان للنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تخصيص شقق لهم، وتم اكتشاف أمره وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من مسئول بإحدى الجهات الحكومية بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفته الشخصية والوظيفية للنصب على إحدى السيدات والحصول منها على مبلغ مالى نظير توفير شقة سكنية.

وفور إخطار اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وجه بسرعه إجراء التحريات لتحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق مقيم بالمقطم "له معلومات جنائية"، تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على "سيارة "مستأجرة"  - بطاقة رقم قومى مقلدة باسم وصورة المتهم مدون بها "صفة وظيفية منتحلة" - جهاز لاب توب - طلقة خرطوش - 5 هواتف محمولة - أكلاشيه - إستمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية"، وجميعها يتم استخدامها من قبل المواطنين لشراء وحجز الوحدات السكنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة مُنتحلا صفة المبلغ، وأقر بارتكابه واقعة النصب على السيدة وتحصله منها على مبلغ مالى مقابل تخصيص وحدتين سكنيتين لها ولنجلها مستعيناً بزوجته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان). 

أمكن ضبط زوجة المتهم، وبمواجهتها بأقوال المتهم أيدتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الاسكان مباحث القاهرة الجهات الحكومية الوحدات السكنية النصب شقة سكنية السيدة زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

خسر 100 جنيه.. انخفاض حاد في أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة

عقب رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

ترشيحاتنا

تعالوا صلوا عليه.. رسالة مؤثرة من بلوجر شهير بعد وفاة والده| فيديو

كيفية استخراج شهادة بيانات السيارة من المرور.. كل ما تريد معرفته

عدا 5 حالات بينهم السائق.. خروج المصابين فى حادث الدقهلية من المستشفى

خرج عن السيطرة.. تشجيانج الصينية تسجل مليون إصابة بـ كورونا يوميا

رجل أعمال صاحب توكيل شهير يتلاعب بالدفاتر للتهرب من سداد الضرائب.. تفاصيل

فى زيارة مفاجئة.. وزير الري يتفقد أعمال تأهيل الترع بـ المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة تحت المطر.. 15 صورة ترصد غرق مناطق وسط وغرب الإسكندرية

في عيد ميلادها.. قصة زيجات هنا شيحة وعمرها الحقيقى وحلم حياتها

أعلنت خطوبتها من طليق صديقتها.. شاهد أغرب إطلالات رهف الشامي على السوشيال ميديا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

فيديو

أول ظهور بعد زواجهما.. مروان خورى يمازح زوجته : بترتعش من الخوف

طقس اليوم .. برودة شديدة وأمطار غزيرة خلال ساعات

كان خطيبي قبلها.. البلوجر رهف الشامي توضح حقيقة خطف زوج صديقتها

سعر الذهب والدولار اليوم في أول تعامل عقب قرار البنك المركزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ