سكان حدائق أكتوبر يطالبون المسئولين بإنشاء مطبات صناعية للحد من الحوادث المتكررة

أرسل القارئ احمد عبد النبي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود مطبات صناعية للحد من سرعة السيارات أمام سكنه.

وقال في شكواه نعانى نحن أهالي منطقة ٢٤٧ بحدائق اكتوبر من السرعات الجنونية للسيارات والموتوسيكلات ،الأمر الذى يبعث الخوف للأهالى خصوصا بجوار المدارس وكذلك وقوع عدد كبير من الحوادث على الطرق الداخلية والتقاطعات بسبب عدم وجود مطبات صناعية، ونناشد السادة المسئولين ضرورة إيجاد حل فورى باقامة العديد من المطبات الصناعية للحد من الحوادث للمحافظة على الأرواح والممتلكات للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01006501874.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم