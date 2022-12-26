الجثث تفحمت..قرارعاجل بشأن واقعة اشتعال النيران في خط غاز بمدينة نصر

تواصل نيابة مدينة نصر، التحقيقات في واقعة اشتعال النيران في خط غاز رئيسي أسفل كوبري الجنزوري في التقاطع بين طريق النصر وشارع أحمد فخري، وذلك إثر اصطدام لودر بالخط الرئيسي وتسببه في حريق هائل.

قرارات النيابة العامة

وأمرت النيابة، بالتصريح بدفن 3 جثث تفحموا نتيجة اشتعال النيران في خط غاز رئيسي أسفل كوبري الجنزوري في مدينة نصر، وانتداب فريق من الأدلة الجنائية التابع لـ وزارة الداخلية للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

كما، أمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان على الحادث للاستماع لأقوالهم للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق، وكذلك استعجلت تحريات رجال المباحث حول الحادث.

بداية الحادث

تلقت شرطة النجدة في القاهرة، بلاغا أفاد باندلاع حريق هائل أسفل كوبري الجنزوري بمنطقة مدينة نصر في التقاطع بين طريق النصر وشارع أحمد فخري، وعلى الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة الانتقال وفحص البلاغ.

وانتقلت إلى موقع البلاغ 6 سيارات إطفاء برفقتهم سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة للسيطرة على الحريق وإخماده ومحاولة محاصرته ومنع امتداده، حتى تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وإجراء عمليات التبريد اللازمة.

كردون أمني بمحيط الحادث

وأغلقت الأجهزة المعنية خط الغاز الرئيسي وقامت بتحويله إلى خط الغاز الاحتياطي مع عدم غلق الغاز على المواطنين، كما تم إجراء كردون أمني بمحيط الحادث وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بطريق النصر والشوارع المحيطة بالحادث.